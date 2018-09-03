Ещё
Мордюковой донесли о романе Тихонова с Дружининой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Мордюковой донесли о романе Тихонова с Дружининой 

Рамблер 3 сентября 2018
Союз Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова продлился 13 лет, в браке у актёров родился сын Владимир. В ту пору актёры были молоды, востребованы в профессии, им предлагали интересные характерные роли в кино. Но, как водится, личная жизнь звёзд советского киноэкрана не обходилась без сплетен. Так, некоторые «доброжелатели» сообщили Мордюковой о романе Тихонова с коллегой по фильму «Дело было в Пенькове». Актриса, недолго думая, нагрянула на съёмочную площадку и закатила супругу скандал. Темпераментная Мордюкова намеревалась выяснить отношения и с предполагаемой разлучницей — Светланой Дружининой, ведь именно её подозревали в связи с Тихоновым. К слову, выпускнице хореографического училища Большого театра Дружининой нелегко приходилось на съёмках: статная и изящная на вид девушка должна была воплотить в кадре образ деревенской барышни. Но режиссёр фильма Станислав Ростоцкий разглядел в балетной диве актёрский талант и решил попробовать её на роль дочери председателя колхоза Ларисы. Что же касается романа Дружининой и Тихонова, то все домыслы не имели под собой никакой почвы, их отношения не вышли за рамки рабочих.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение