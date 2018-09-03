Мордюковой донесли о романе Тихонова с Дружининой 

Союз Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова продлился 13 лет, в браке у актёров родился сын Владимир. В ту пору актёры были молоды, востребованы в профессии, им предлагали интересные характерные роли в кино. Но, как водится, личная жизнь звёзд советского киноэкрана не обходилась без сплетен. Так, некоторые «доброжелатели» сообщили Мордюковой о романе Тихонова с коллегой по фильму «Дело было в Пенькове». Актриса, недолго думая, нагрянула на съёмочную площадку и закатила супругу скандал. Темпераментная Мордюкова намеревалась выяснить отношения и с предполагаемой разлучницей — Светланой Дружининой, ведь именно её подозревали в связи с Тихоновым. К слову, выпускнице хореографического училища Большого театра Дружининой нелегко приходилось на съёмках: статная и изящная на вид девушка должна была воплотить в кадре образ деревенской барышни. Но режиссёр фильма Станислав Ростоцкий разглядел в балетной диве актёрский талант и решил попробовать её на роль дочери председателя колхоза Ларисы. Что же касается романа Дружининой и Тихонова, то все домыслы не имели под собой никакой почвы, их отношения не вышли за рамки рабочих.