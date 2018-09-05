Журнал Entertainment Weekly показал новые кадры из «Капитана Марвел»

На обложке свежего номера журнала Entertainment Weekly, вышедшего позавчера, красуется Бри Ларсон в роли Капитана Марвел. Об этом сообщило само издание. Однако это не всё, чем новинка может порадовать поклонников, ожидающих новый фильм по супергеройской вселенной.

В России премьера «Капитана Марвел» запланирована на 7 марта 2019 года. Фильм станет «мостиком» между первой и второй частями «Войны бесконечности» и представит нового героя. Судя по утечкам, именно Капитану предстоит сразиться с безумным титаном Таносом и вернуть миру статус кво.