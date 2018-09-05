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Журнал Entertainment Weekly показал новые кадры из «Капитана Марвел»
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Журнал Entertainment Weekly показал новые кадры из «Капитана Марвел» 

Игромания.ру + ещё 6 5 сентября 2018
Фото: Игромания.ру
На обложке свежего номера журнала Entertainment Weekly, вышедшего позавчера, красуется Бри Ларсон в роли Капитана Марвел. Об этом сообщило само издание. Однако это не всё, чем новинка может порадовать поклонников, ожидающих новый фильм по супергеройской вселенной.
Журнал опубликовал несколько изображений со съёмок «Капитана Марвел», на которых засветились главная героиня и другие персонажи. Там есть Джуд Лоу (Мар-Велл/Уолтер Лоусон), Сэмюэль Л. Джексон (Ник Фьюри) и инопланетяне-скруллы. Их лидера по имени Талос (не путать с Таносом) сыграет Бен Мендельсон.
В России премьера «Капитана Марвел» запланирована на 7 марта 2019 года. Фильм станет «мостиком» между первой и второй частями «Войны бесконечности» и представит нового героя. Судя по утечкам, именно Капитану предстоит сразиться с безумным титаном Таносом и вернуть миру статус кво.
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