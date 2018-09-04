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Боузман: «Черная Пантера» рассчитывает на «Оскар»
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Боузман: «Черная Пантера» рассчитывает на «Оскар» 

Попкорн News 4 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма "Черная пантера"
Хотя Киноакадемия чуть ли не специально под «Черную Пантеру» ввела новую категорию на «Оскаре» для «популярных» фильмов, Marvel на мелочи и второсортные категории не разменивается. Звезда «Черной Пантеры» Чедвик Боузман выразил мнение, что блокбастер Marvel будет претендовать на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» — вместо новоиспеченной номинации «Лучший блокбастер».
«Я не в курсе, что это за новая категория, так что не могу знать, радоваться ей или нет, — пояснил Боузман в комментарии изданию The Hollywood Reporter. — Все, что я могу сказать — это то, что кампании за номинацию «Черной Пантеры» в этой категории нет. Если какая-то кампания и была бы, то это за номинацию в «Лучший фильм», и ничего кроме».
Напомним, ранее стало известно, что Disney наняла настоящего «ветерана» оскаровских кампаний Синтию Шварц, которая ранее «продвигала» на «Оскар» такие фильмы, как «Социальная сеть» и «Отель „Гранд Будапешт“». Теперь Шварц возглавит оскаровскую кампанию «Черной Пантеры».
Номинантов на «Оскар» 2019 объявят 22 января следующего года, сама же церемония состоится 24 февраля.
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