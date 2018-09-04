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Актер из «Полицейской академии» сообщил о выходе новой части комедии
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Актер из «Полицейской академии» сообщил о выходе новой части комедии 

РИА Новости + ещё 22 4 сентября 2018
Фото: Реальное время
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Стив Гуттенберг, исполнивший одну из главных ролей в «Полицейской академии», сообщил о выходе новой части комедии.
Актер опубликовал в Twitter фото рядом с красной телефонной будкой в Лондоне, сопроводив надписью: «Угадайте, где я?».
Guess where I am pic.twitter.com/dBpVYSBdL2
— Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) 1 сентября 2018 г.
​"Пожалуйста, скажи, что вы снимаете новую «Полицейскую академию» в Лондоне!" — прокомментировал пост один из подписчиков.
"Адам, новая «Полицейская академия» на подходе. Пока без деталей, но мы уже готовим вам подарок", — ответил ему Гуттенберг.
Adam, the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP
— Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) 3 сентября 2018 г.
​Фильм «Полицейская академия» вышел на экраны в 1984 году. Картина получила такую популярность, что в последующие годы вышли еще шесть частей, причем действие седьмого происходило в Москве.
В 2010 году студия New Line заявила, что собирается снять ремейк «Полицейской академии», однако после этого никаких новостей о проекте не поступало.
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