Звезда «Молодежки» готов полностью раздеться перед камерой

В четвертом сезоне сериала «Молодежка» появился новый персонаж — дерзкий нападающий Илья Березин , которого сыграл актер Петр Коврижных . Недавно ему исполнилось 25 лет. Юный покоритель женских сердец на днях дал откровенное интервью. Он отметил, что попал в сериал не по блату, как многие думали. Оказалось, что Петр ранее участвовал в мюзиклах, где пел и скакал на лошади.

Ради роли в «Молодежке» ему пришлось набрать три килограмма. По его словам, перед съемками проходили тренировки, но в первый съемочный день он все же много падал. Коврижных признался, что ради роли готов даже раздеться. «Нет проблем, только если художественный уровень достойный», — отметил актер. При этом он заверил, что не влюбляется во время съемок, а вот его герой может. «Мне кажется, крутить романы на площадке — это жутко непрофессионально», — подметил молодой человек.

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