Звезда «Молодежки» готов полностью раздеться перед камерой 

В четвертом сезоне сериала «Молодежка» появился новый персонаж — дерзкий нападающий Илья Березин, которого сыграл актер Петр Коврижных. Недавно ему исполнилось 25 лет. Юный покоритель женских сердец на днях дал откровенное интервью. Он отметил, что попал в сериал не по блату, как многие думали. Оказалось, что Петр ранее участвовал в мюзиклах, где пел и скакал на лошади.
Ради роли в «Молодежке» ему пришлось набрать три килограмма. По его словам, перед съемками проходили тренировки, но в первый съемочный день он все же много падал. Коврижных признался, что ради роли готов даже раздеться. «Нет проблем, только если художественный уровень достойный», — отметил актер. При этом он заверил, что не влюбляется во время съемок, а вот его герой может. «Мне кажется, крутить романы на площадке — это жутко непрофессионально», — подметил молодой человек.
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Скрестить клюшки: видеорепортаж со съёмочной площадки сериала «Молодёжка. Взрослая жизнь»В мае начались съёмки самых зрелищных сцен продолжения популярного многосерийного проекта телеканала СТС «Молодёжка». Сам Петр хочет найти скромную и терпеливую девушку, которая будет напоминать ему его маму. Однако пока сердце артиста свободно, что он даже не пытается скрывать. Отметим, что отец Петра настоящий мэтр озвучки. В его копилке 412 фильмов. Среди них есть такие картины, как «Зеленая миля», «Чужой», «Крепкий орешек», «Черепашки ниндзя-2» и другие. У Коврижных-младшего пока более скромные достижения: дубляж шести картин и одной компьютерной игры, сообщает EG.ru.