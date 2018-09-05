В прокат выходит «История одного назначения»

В четверг, 6 сентября, в российский прокат выходит историческая драма «История одного назначения» — вольный пересказ истории о том, как Лев Николаевич Толстой пытался спасти человека от смертной казни.

Основой для сценария фильма, приуроченного к 190-летию со дня рождения писателя, стала глава «Спасти рядового Шабунина» из книги литературоведа Павла Басинского «Святой против Льва». Согласно сюжету картины, «генеральский сынок», поручик из Москвы Григорий Колокольцев отправляется служить в Тульскую губернию. Там он становится свидетелем преступления — его подчинённый отвешивает пощёчину командиру. Нарушителю порядка грозит военный трибунал и смертная казнь. Чтобы избавить беднягу от страшной участи, Колокольцев обращается за помощью к обосновавшемуся поблизости графу Толстову. Тот — известный филантроп — соглашается представлять провинившегося в суде и готовит проникновенную речь в его защиту.

Режиссёром и одним из сценаристов картины стала Авдотья (Дуня) Смирнова, автор драм «Два дня», «Кококо» и мини-сериала «Отцы и дети». Также в написании сценария приняли участие Анна Пармас и литературовед Павел Басинский.

Бюджет фильма составил 110 млн рублей. При этом, по словам Смирновой, на съёмки не ушло «ни копейки» государственных средств.

«Половину бюджета мне дал мой муж (глава «Роснано» Анатолий Чубайс. — RT). Сказал: «Извини, дорогая, но больше у меня нет»… И дальше нужно было ходить, просить, искать деньги. Просила у одних друзей, у других, каждый дал понемногу»,

— рассказала она.

Тем не менее даже с помощью друзей собрать необходимую сумму не удалось. Недостающие средства — в момент, когда начало съёмок уже было поставлено под угрозу — предоставил Роман Абрамович , который узнал о сложившейся ситуации через общих знакомых.

Режиссёр подчёркивает, что снять историческую ленту (в которой, ко всему прочему, фигурирует целая военная рота) за меньшие деньги было невозможно.

Обширного кастинга перед съёмками не проводилось — Смирнова призналась, что обычно пишет роли под конкретных людей.

«То, что Софью Андреевну сыграет Ира Горбачёва, было понятно до того, как была написана хоть строчка. Надо сказать, что это произошло в 2015 году, когда ещё даже сценария фильма «Аритмия» не существовало»,

— рассказала режиссёр.

Благодаря кастингу удалось найти актёров на роли Льва Толстого, Тани Берс и ещё двух героев. Самыми волнительными, по словам Смирновой, стали поиски экранного Толстого.

«Я понимала, что, видимо, будут долгие поиски по всей стране… Но попала на спектакль Кирилла Серебренникова «Обыкновенные истории» и увидела артиста, который играет три крошечных эпизода… Прямо в антракте я позвонила Ане Пармас и сказала… что я, кажется, нашла Толстого. Потом мы с Женей встретились, познакомились»,

По словам режиссёра, для неё было крайне важно, что Харитонов «знает жизнь» и может похвастаться «достаточно бурной биографией со взлётами и падениями». Кроме того, ей понравилось, что у актёра длинные руки — Смирновой казалось, что именно такие руки были у Толстого.

Как отмечает Павел Басинский, описанная в фильме история действительно имела место в жизни писателя. Спустя годы о произошедшем Толстому напомнил Павел Иванович Бирюков , автор его прижизненной биографии.

Толстой написал Бирюкову письмо, в котором изложил свою версию случившегося. Басинский акцентирует внимание на одном интересном факте: в письме Граф упоминает, что тот инцидент оказал на него большее влияние, чем потеря или приобретение состояния, литературные успехи и даже смерть близких ему людей.

«Эта история, попытка спасти этого человека и неудача со спасением этого человека, — прелюдия к тому, что происходит с Толстым потом»,

— подчёркивает Басинский.

В ходе съёмок все актёры переживали за судьбы своих героев. Алексея Смирнова больше всего интересовал вопрос — неужели реальный Григорий Аполлонович Колокольцев так больше никогда и не виделся со Львом Николаевичем?

«Дуня позвала Джона Александровича Шемякина (исторического консультанта картины. — RT) и сказала мне на этот вопрос до конца съёмок не отвечать. А когда мы закончили, я услышал совершенно замечательную историю»,

— рассказал актёр.

По словам Алексея Смирнова, вживаться в роль человека позапрошлого столетия было нелегко — пришлось учиться ездить верхом на лошади, держать осанку, освоить разницу поведенческого этикета в мужском и женском обществе того периода. Все эти «микроритуалы» с актёрами отрабатывал Джон Шемякин.

Чтобы воссоздать картину жизни XIX столетия и добиться наибольшего исторического соответствия, Шемякин обращал внимание на каждую деталь. К примеру, какого цвета были бумажные квитанции при получении поросят или почему на погонах должна стоять цифра 17.

Несмотря на то, что к фактическому материалу создатели картины относились очень бережно, речь писателя для фильма сделали более проникновенной. К слову, сам Толстой впоследствии признавался, что ему безмерно стыдно за сказанное в суде, и оправдывает его речь лишь то, что в конце неё он заплакал.

Создатели картины не пренебрегали фактическим материалом, но, в то же время, старались добиться, чтобы зрители «перестали воспринимать XIX век как неолит».

«Да, они (жившие в XIX столетии люди. — RT) были лучше образованы, у них были значительно лучше манеры, чем у нас, но в остальном это мы»,

— пояснила режиссёр.

Чтобы не делать из своей новой работы «костюмированное кино с виолончелью, скрипкой и цветущими в закате полями» и показать то, что объединяет современного человека с человеком XIX века, Смирнова решила использовать в качестве саундтреков к фильму современную электронную музыку.

«Мне хотелось показать, что это мы. Я пришла к Васе Вакуленко, более известному как Баста, и сказала: «Вась. Напишешь мне музыку?». Вася прочел сценарий, сказал: «Да, конечно».

Руку к созданию фильма — хоть и косвенно — также приложил другой музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков

«Дело в том, что у нас очень трудно сценарий сочинялся… Как вы понимаете, написать слова, которые произносит Лев Николаевич Толстой — задача наглая, амбициозная и трудновыполнимая. И вот у нас всё никак не получалось… Не возникает музыки сюжета. Я в какой-то момент отчаялась. Мы писали три драфта, и в последний день к чёртовой матери разломали третий драфт. Я уже думала, что эта история то ли кино не поддаётся, то ли мне не по способностям. А в отпуске стала слушать Борин альбом «Архангельск»… Там была песня «Небо цвета дождя». Я на ней залипла, ставила её в машине раз сорок подряд, потому что под неё начала видеть картинки. А кино, на самом деле, начинается с картинки»,

— рассказывает Смирнова.

Планировалось, что композиция Гребенщикова прозвучит в конце картины. Более того: камера двигалась над площадкой именно под «Небо цвета дождя». Впрочем, уже на стадии монтажа режиссёр пришла к выводу, что выбранная ею песня сделает финал чересчур «слёзовыжимательным». От композиции отказались в самый последний момент.

Тем не менее, подчёркивает Смирновна, без песни Бориса Гребенщикова могло бы не быть сценария картины. Именно по этой причине в титрах выражена благодарность музыканту.