Удаленная сцена из триллера, объясняющая многое

Вышедший в 1984 году триллер «Кошмар на улице вязов» уже давно причислили к киноклассике. Фанаты фильма и поклонники жанра столько раз пересмотрели картину и так тщательно её изучили, что, кажется, уже не может быть никаких тайн. Но недавно в Интернете появился эпизод, который в своё время из ленты вырезали. И эта сцен проливает свет на фигуру самого убийцы Фредди Крюгера и его самой известной жертвы Нэнси. Любопытно, что впервые сцену выпустили ещё в 1996 году, дополнив её фильм на диске, однако основная масса зрителей узнала о ней только сейчас.

В этом эпизоде показан разговор 15-летней Нэнси Томпсон с матерью, где женщина объясняет дочери, что Крюгер был убийцей детей, до которого возмездие не дотянулось из-за юридических формальностей. Мать также говорит Нэнси, что она родители города нашла бойлерную, куда Фредди приводил жертв, и подожгли её. Кроме того, мать рассказывает девочке, что в каждой семье, включая их, Крюгер уже убил другого ребёнка. После этого Нэнси осознаёт, что Фредди уже нанёс удар её собственной семье, лишил её родителей ребёнка, а её — брата или сестры. Это становится для Нэнси причиной преследовать убийцу.