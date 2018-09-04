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Удаленная сцена из триллера, объясняющая многое
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Удаленная сцена из триллера, объясняющая многое 

Рамблер 4 сентября 2018
Вышедший в 1984 году триллер «Кошмар на улице вязов» уже давно причислили к киноклассике. Фанаты фильма и поклонники жанра столько раз пересмотрели картину и так тщательно её изучили, что, кажется, уже не может быть никаких тайн. Но недавно в Интернете появился эпизод, который в своё время из ленты вырезали. И эта сцен проливает свет на фигуру самого убийцы Фредди Крюгера и его самой известной жертвы Нэнси. Любопытно, что впервые сцену выпустили ещё в 1996 году, дополнив её фильм на диске, однако основная масса зрителей узнала о ней только сейчас.
В этом эпизоде показан разговор 15-летней Нэнси Томпсон с матерью, где женщина объясняет дочери, что Крюгер был убийцей детей, до которого возмездие не дотянулось из-за юридических формальностей. Мать также говорит Нэнси, что она родители города нашла бойлерную, куда Фредди приводил жертв, и подожгли её. Кроме того, мать рассказывает девочке, что в каждой семье, включая их, Крюгер уже убил другого ребёнка. После этого Нэнси осознаёт, что Фредди уже нанёс удар её собственной семье, лишил её родителей ребёнка, а её — брата или сестры. Это становится для Нэнси причиной преследовать убийцу.
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