Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербург

Французская актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу фестиваля. 20 сентября она представит российскую премьеру документального фильма «Мария До Каллас». Кроме того, 21 сентября артистка посетит церемонию закрытия фестиваля. «Послание к человеку» будет проходить с 15 по 22 сентября. Ранее сообщалось, что одним из гостей станет режиссёр Паоло Соррентино Также «Юга.ру» сообщало, что акцию «Ночь кино» в Краснодарском крае посетили более 290 тыс. человек.