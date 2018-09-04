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Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербург
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Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербург 

RT на русском + ещё 6 4 сентября 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Французская актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
20 сентября она представит российскую премьеру документального фильма «Мария До Каллас».
Кроме того, 21 сентября артистка посетит церемонию закрытия фестиваля.
«Послание к человеку» будет проходить с 15 по 22 сентября. Ранее сообщалось, что одним из гостей станет режиссёр Паоло Соррентино.
Также «Юга.ру» сообщало, что акцию «Ночь кино» в Краснодарском крае посетили более 290 тыс. человек.
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