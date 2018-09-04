Чем заинтригует кино в сентябре

Дождливые осенние деньки — не самое подходящее время для прогулок по городу или пикников на природе. Зато для похода в кино более подходящего момента не найти. Так что изучите список премьер сентября 2018 года и планируйте походы в кинотеатры.

1. «Хищник», премьера 13 сентября. Первый «Хищник» с участием Арнольда Шварценеггера вышел в 1987 году и дал жизнь массе продолжений. Нынешняя история создана сценаристом «Смертельного оружия» Шейном Блэком. Блэк также был и режиссёром фильмов «Железный человек-3» и «Славные парни». Актёрский состав боевика не впечатляет, но, возможно, лента возьмёт сюжетом.

Ольга Куриленко. 2. «Агент Джонни Инглиш 3.0», премьера 20 сентября. Поклонникам комедий стоит обратить внимание на новые приключения агента-недотёпы. Вторая часть фильма вышла в 2011 году, так что фанаты Роуэна Аткинсона , играющего главного героя, наверняка уже успели заскучать без кумира. В картине также присутствуют Эмма Томпсон

3. «Непрощённый», премьера 27 сентября. Драма Сарика Андреасяна основана на реальных событиях. 1 июля 2002 года произошла авиакатастрофа над Боденским озером: грузовой самолёт компании DHL столкнулся с российским пассажирским лайнером, на борту которого было 9 членов экипажа и 60 пассажиров, в том числе 52 ребёнка. Все люди погибли. Инженер Виталий Калоев потерял в катастрофе жену и двоих детей. Спустя два года он убил авиадиспетчера, которого считал виновным в аварии. Виталия Калоева в «Непрощённом» сыграл Дмитрий Нагиев

Обзор других премьер сентября представлен в ролике.