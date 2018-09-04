Чем заинтригует кино в сентябре 

Дождливые осенние деньки — не самое подходящее время для прогулок по городу или пикников на природе. Зато для похода в кино более подходящего момента не найти. Так что изучите список премьер сентября 2018 года и планируйте походы в кинотеатры.
1. «Хищник», премьера 13 сентября. Первый «Хищник» с участием Арнольда Шварценеггера вышел в 1987 году и дал жизнь массе продолжений. Нынешняя история создана сценаристом «Смертельного оружия» Шейном Блэком. Блэк также был и режиссёром фильмов «Железный человек-3» и «Славные парни». Актёрский состав боевика не впечатляет, но, возможно, лента возьмёт сюжетом.
2. «Агент Джонни Инглиш 3.0», премьера 20 сентября. Поклонникам комедий стоит обратить внимание на новые приключения агента-недотёпы. Вторая часть фильма вышла в 2011 году, так что фанаты Роуэна Аткинсона, играющего главного героя, наверняка уже успели заскучать без кумира. В картине также присутствуют Эмма Томпсон и Ольга Куриленко.
3. «Непрощённый», премьера 27 сентября. Драма Сарика Андреасяна основана на реальных событиях. 1 июля 2002 года произошла авиакатастрофа над Боденским озером: грузовой самолёт компании DHL столкнулся с российским пассажирским лайнером, на борту которого было 9 членов экипажа и 60 пассажиров, в том числе 52 ребёнка. Все люди погибли. Инженер Виталий Калоев потерял в катастрофе жену и двоих детей. Спустя два года он убил авиадиспетчера, которого считал виновным в аварии. Виталия Калоева в «Непрощённом» сыграл Дмитрий Нагиев.
Обзор других премьер сентября представлен в ролике.