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Боксер и балерина Матильда
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Боксер и балерина Матильда 

Вечерняя Москва + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
К годовщине скандала с фильмом Алексея Учителя «Матильда» неожиданно нарисовался некий боксер Руслан Алиев с претензией к создателю ленты. Он, Руслан, оскорблен до корней волос. И подает иск в суд Санкт-Петербурга. По мнению Алиева, Учитель со товарищи нанесли вред «деловой репутации Николая Второго после его смерти» (неистово аплодирую формулировке).
Сторона обвинения хочет добиться удаления всех копий кинокартины и остановить распространение фильма через интернет. От компании «РОК» в заявлении требуется выплатить миллион деревянных за моральный ущерб.
В чью пользу?
Вот вопрос, ответ на который получить не удалось.
Но каков боксер, а? Позднее зажигание.
"Матильда" отшумела, прошла, неоцененная по достоинству, практически провалившаяся в прокате. Ожидаемых сборов не принесла. И даже главная движущая сила борьбы со скандальной лентой остепенилась, успокоилась и вышла замуж. Занавес.
И тут вдруг второе действие Марлезонского балета. Религиозное чувство боксера нокаутировано фильмом годичной давности. И хочется, конечно, вспомнить бородатый анекдот о старом партизане, которому сообщают, что война закончилась 30 лет назад.
Но я вот подумала — нет в жизни случайностей. И Алексей Учитель как раз не так давно объявил, что из своей нетленки ваяет сериал для одного из главных каналов.
Значит, нужна новая реклама ленты, не отбившей затраты. А лучшая реклама, как известно, скандал. Тут и боксер сгодится с новым крестовым походом. А там, глядишь, снова какой-нибудь бюст замироточит в знак поддержки.
Какое кино — такая и реклама.
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