Боксер и балерина Матильда

К годовщине скандала с фильмом Алексея Учителя «Матильда» неожиданно нарисовался некий боксер Руслан Алиев с претензией к создателю ленты. Он, Руслан, оскорблен до корней волос. И подает иск в суд Санкт-Петербурга. По мнению Алиева, Учитель со товарищи нанесли вред «деловой репутации Николая Второго после его смерти» (неистово аплодирую формулировке).

Сторона обвинения хочет добиться удаления всех копий кинокартины и остановить распространение фильма через интернет. От компании «РОК» в заявлении требуется выплатить миллион деревянных за моральный ущерб.

В чью пользу?

Вот вопрос, ответ на который получить не удалось.

Но каков боксер, а? Позднее зажигание.

"Матильда" отшумела, прошла, неоцененная по достоинству, практически провалившаяся в прокате. Ожидаемых сборов не принесла. И даже главная движущая сила борьбы со скандальной лентой остепенилась, успокоилась и вышла замуж. Занавес.

И тут вдруг второе действие Марлезонского балета. Религиозное чувство боксера нокаутировано фильмом годичной давности. И хочется, конечно, вспомнить бородатый анекдот о старом партизане, которому сообщают, что война закончилась 30 лет назад.

Но я вот подумала — нет в жизни случайностей. И Алексей Учитель как раз не так давно объявил, что из своей нетленки ваяет сериал для одного из главных каналов.

Значит, нужна новая реклама ленты, не отбившей затраты. А лучшая реклама, как известно, скандал. Тут и боксер сгодится с новым крестовым походом. А там, глядишь, снова какой-нибудь бюст замироточит в знак поддержки.

Какое кино — такая и реклама.