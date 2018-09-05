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Илья Найшуллер снимет кино со звездой сериала «Во все тяжкие»
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Илья Найшуллер снимет кино со звездой сериала «Во все тяжкие» 

Газета.Ru + ещё 11 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Российский режиссер Илья Найшуллер снимает триллер со звездой сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Бобом Оденкерком в главной роли, передает Geeks WorldWide.
Фильм под названием Nobody ("Никто") автор клипов «Ленинграда» и ленты «Хардкор» снимает на студии STX Entertainment.
Главный герой нового экшн-триллера — обычный человек, который вдруг оказывается в необычных обстоятельствах: он защищает женщину от бандитов, но позже обнаруживает, что один из тех, кого он отправил на больничную койку — брат наркобарона, и теперь герою грозит смертельная опасность.
Когда именно фильм «Никто» выйдет в мировой и российский прокат, пока не сообщается.
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