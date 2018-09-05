Илья Найшуллер снимет кино со звездой сериала «Во все тяжкие»

Российский режиссер Илья Найшуллер снимает триллер со звездой сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Бобом Оденкерком в главной роли, передает Geeks WorldWide.

Фильм под названием Nobody ("Никто") автор клипов «Ленинграда» и ленты «Хардкор» снимает на студии STX Entertainment.

Главный герой нового экшн-триллера — обычный человек, который вдруг оказывается в необычных обстоятельствах: он защищает женщину от бандитов, но позже обнаруживает, что один из тех, кого он отправил на больничную койку — брат наркобарона, и теперь герою грозит смертельная опасность.

Когда именно фильм «Никто» выйдет в мировой и российский прокат, пока не сообщается.