Русский трейлер мультфильма «Тайна магазина игрушек»

В сети появился трейлер нового мультфильма «Тайна магазина игрушек» китайского режиссера Гэра Вана. Очаровательный мультфильм расскажет о работе по имени Таймбот, который случайно прилетел на Землю. Он сразу же попадает в необычный магазинчик игрушек, где знакомится с его обитателями. Они пугают друг друга историями о «правителе подземелья», который похищает их друзей.

Вместе с Таймботом героям предстоит пройти непростой и порой даже опасный путь, чтобы спасти игрушку по имени Мэй. Для этого друзьям предстоит выйти в город и предстать перед его жителями.

В прокат мультфильм выйдет 18 октября. 6+

Злата Петрова