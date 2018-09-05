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Иван Стебунов стал «Шпионом № 1»
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Иван Стебунов стал «Шпионом № 1» 

tele.ru + ещё 3 5 сентября 2018
В Москве стартовали съемки нового остросюжетного детектива телеканала НТВ «Шпион № 1». Главную роль в сериале исполнит известный российский актер Иван Стебунов.
По сюжету ЦРУ и ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Они отправляют в Россию эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя, который выведет ЦРУ на русского «агента № 1». Понимая, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР решает «помочь» эмиссарам найти «предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. Роль предателя должен сыграть офицер российской разведки… «Наш сериал можно причислить к разделу исторического кино, потому что сюжет развивается в 1990-х годах. Я это время люблю, оно мне очень нравится по стилю, по одежде, по машинам. К тому же, когда мне дали сценарий, то на первой странице было написано „детективный триллер“. Мне очень это понравилось, потому что я люблю этот жанр: все время присутствует ощущение опасности, до конца непонятно, что будет, и сюжет развивается вокруг какой-то интриги», — рассказал исполнитель главной роли Иван Стебунов. Сериал снимает режиссер Михаил Баркан, оператор Андрей Лебедянский.
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