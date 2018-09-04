Крис Хемсворт на эксклюзивном кадре фильма «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»

Дрю Годдард , подаривший зрителям необычный хоррор «Хижина в лесу», выпускает свое новое творение — триллер «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“».

Empire опубликовал новые кадры и две обложки с героями предстоящего фильма. На одном из снимков запечатлен Крис Хемсворт в образе жестокого и обаятельного лидера культа, его герой высыпает на стол кучу денег. На втором — Джефф Бриджес в роли грозного священника прижимает к стенке напуганного консьержа (Льюис Пуллман).

Действие ленты разворачивается в 1969 году в некогда популярном, но сейчас практически заброшенном отеле. На одну ночь в нем собирается разношерстная компания, у каждого будет шанс расплатиться за грехи прошлого. А утром все отправятся в ад…

Интригующий проект Годдарда выйдет в российский прокат 11 октября.

Елизавета Бережная