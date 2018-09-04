Взрослые и дети Ноябрьска услышат музыку ненужных вещей и проживут один потрясающий день

В Ноябрьске с 14 по 16 сентября впервые пройдет фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Партнером проекта, в рамках которого в российских городах проходят бесплатные показы фильмов о науке и технологиях для взрослых и детей, в четвертый раз выступила компания «СИБУР»

Жителей Ноябрьска ждет обширная программа с полным погружением в научные знания о мире. В каталог кинопоказов вошли известные документальные фильмы: «АльфаГо» о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера и «Музыка ненужных вещей» — о том, как молодые латиноамериканцы делают музыкальные инструменты из отходов. После каждого показа пройдет открытое обсуждение фильмов с экспертами — учеными, исследователями, журналистами, — сообщили ИА «Север-Пресс» в отделе корпоративных коммуникаций АО «СибурТюменьГаз».

«В стране, где мы снимали фильм «Музыка ненужных вещей» нет официальных служб, которые занимались бы переработкой мусора, — рассказал режиссер фильма Грахам Тоунсли. — Однако с героями нашего фильма произошло нечто особенное. Прославленный учитель музыки и группа детей сумели объединить усилия и изменить устои общества. Так родился уникальный детский оркестр, играющий музыку на «ненужных вещах». На сегодняшний день этот проект вдохновляет людей по всему миру. Это пример того, как идея может изменить жизнь и помочь преодолеть обстоятельства, которые казались непреодолимыми».

В рамках детской программы фестиваля представят фильм «Земля: Один потрясающий день» об удивительной жизни животных в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне. Кроме того, для юных зрителей организуют мастерскую 3D рисунка, игры с кинетическим песком и приборами виртуальной реальности, лабораторию инженера, научную анимацию и эксперименты с магнитной жидкостью.

Взрослых организаторы фестиваля пригласят на «Открытую лабораторную», где каждый сможет проверить, что он помнит из школьного курса естественных наук, а также на сеансы VR-кино с фильмами из России, США, Китая, Австралии, Великобритании и Тайваня. Кроме того, в рамках фестиваля состоится Science Slam — научно-популярное стендап-шоу и соревнование ученых. Это новый формат для Ноябрьска, где в ходе битвы научных историй зрителям предстоит выбрать лучшего участника.

«В этом году программа фестиваля объединила наиболее актуальные для современного общества темы. С одной стороны — это индустрия 4.0, цифровые технологии и искусственный интеллект, с другой — развитие экологического сознания и использование вторичных материалов. СИБУР реализует ряд инициатив в этих направлениях. В рамках фестиваля мы хотим дать людям возможность не просто погрузиться в научный мир, а узнать как можно больше о перспективах технологического прогресса и уже сегодня заглянуть в будущее», — отметил управляющий директор — член правления СИБУРа Алексей Козлов

Вход на кинопоказы и лекции свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке csff.timepad.ru/event/799930/. Расписание мероприятий фестиваля есть на сайте csff.ru.