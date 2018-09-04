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Джейк Джилленхол в фотосессии для осеннего GQ France
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Джейк Джилленхол в фотосессии для осеннего GQ France 

Попкорн News 4 сентября 2018
Фото: Попкорн News
В последние несколько месяцев о Джейке Джилленхоле было практически ничего не слышно — актер находился в Лондоне, где, по слухам, снимался в роли злодея в сиквеле нового «Человека-паука». Совсем скоро, однако, в прокате стартует новый проект Джилленхола, «Братья Систерс», к премьере которого приурочен фотосет Джейка в осеннем выпуске французского GQ.
«Братья Систерс» с Джейком Джилленхолом и Хоакином Фениксом в главных ролях презентовали в ходе Венецианского кинофестиваля в минувшее воскресенье, 2 сентября, а в прокате вестерн появится через месяц с небольшим — 11 октября 2018.
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