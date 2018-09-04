Памятную акцию провели в музее «Садовое кольцо»

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в музее «Садовое кольцо» 1 сентября прошел показ документального фильма «Сухарева башня. Точка отсчета».

Мероприятие посетили 34 человека.

Как сообщил представитель музея «Садовое кольцо», сначала для горожан провели лекцию-презентацию о строительстве Сухаревой башни. Потом посетители мероприятия посмотрели фильм об истории строения.

— Во время съемок картины использовались современные технологии, зрителям совершить своеобразное «путешествие во времени», — поделился представитель культурного учреждения.

Отметим, что проект был разработан для наглядной демонстрации культурного наследия Москвы.