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«Звездный путь» Тарантино получит рейтинг R за реалистичность
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«Звездный путь» Тарантино получит рейтинг R 

Газета.Ru + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Новозеландский актер Карл Урбан, который сыграет в очередном фильме о "Звездном пути", рассказал, что картина режиссера Квентин Тарантино получит рейтинг R. Об этом сообщает TrekMovie.
Такой рейтинг получают фильмы, предназначенные исключительно для взрослой аудитории. В них как правило имеются жестокие или откровенные сцены, нецензурная брань и др.
По словам Урбана, он рад возможности поработать с Тарантино.
"Не думайте, что фильм будет полон непристойностей. Тарантино хочет показать реальные последствия. Это расширит границы, даст ему свободу",
— заявил Урбан.
Он добавил, что в детстве его поражал "страх перед космосом", который он видел в глазах ДеФореста Келли, исполнившего роль Леонарда МакКоя в одноименном телесериале.
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