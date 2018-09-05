«Звездный путь» Тарантино получит рейтинг R за реалистичность

«Звездный путь» Тарантино получит рейтинг R

Новозеландский актер Карл Урбан , который сыграет в очередном фильме о "Звездном пути", рассказал, что картина режиссера Квентин Тарантино получит рейтинг R. Об этом сообщает TrekMovie.

Такой рейтинг получают фильмы, предназначенные исключительно для взрослой аудитории. В них как правило имеются жестокие или откровенные сцены, нецензурная брань и др.

По словам Урбана, он рад возможности поработать с Тарантино.

"Не думайте, что фильм будет полон непристойностей. Тарантино хочет показать реальные последствия. Это расширит границы, даст ему свободу",

— заявил Урбан.

Он добавил, что в детстве его поражал "страх перед космосом", который он видел в глазах ДеФореста Келли, исполнившего роль Леонарда МакКоя в одноименном телесериале.