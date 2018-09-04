В ГИБДД Лесосибирска посетителям показали эротическую сцену из фильма

Посетители отдела ГИБДД Лесосибирска, что в Красноярском крае, стали свидетелями «преображения» голубого экрана, привычно транслировавшего социальные ролики. Вместо призывов не нарушать правила и своевременно оплачивать штрафы озадаченным водителям продемонстрировали горячую сцену из фильма «Американец».

Если стражи порядка остались равнодушны к судьбам героев ленты, то дожидавшиеся своей очереди мужчины едва не позабыли о целях своего визита — они с увлечением стали снимать происходившее на экране.

Ответ на вопрос, каким образом вышедший в прокат в 2010 году фильм попал на экраны отдела ГИБДД, дал капитан полиции Евгений Киргизов: «ГИБДД периодически осуществляется трансляции видеороликов о предоставлении государственных услуг в электронном виде. По причине ограниченного количества вышеуказанных роликов и невозможности автоматического перехода к трансляции первого видеоролика по окончании последнего периодически осуществляется переход на федеральные новостные каналы».

Свидетелями такого перехода как раз и стали пришедшие оплачивать штрафы водители. По словам полицейского, пресечь трансляцию не представилось возможным «в связи с осуществлением приема граждан».