Яндекс обжаловал решение суда по иску Газпром-медиа

Мосгорсуд получил заявление от компании «Яндекс» об отмене блокировки пиратского контента. Определение об этом было ранее принято Мосгорсудом в качестве обеспечительной меры по требованию ряда телекомпаний.

Так, заявления подали АО «ТНТ-Телесеть» (фильм «Домашний арест»), ООО «Телеканал ТВ3» («Мистические истории»), ООО «ТРК 2х2» («Осторожно, земляне2), ООО «ПАРНАС медиа» («Вне игры»).

«Наряду с этим поступили и частные жалобы. В четырех определениях было указано обязать Роскомнадзор прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex. ru перечисленных выше фильмов», — приводит агентство «Говорит Москва» слова пресс-секретаря суда Ульяня Солоповой.

Представители телеканалов считают, что через поисковик можно найти ссылки на их контент, распространение которого в Сети нарушает авторские права.

Ранее News.ru писал, что проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс. Видео» отсутствуют.