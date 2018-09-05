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На примере микрорайона Северное Чертаново расскажут о Перестройке
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На примере микрорайона Северное Чертаново расскажут о Перестройке 

Управа района Чертаново Северное города Москвы + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Микрорайон Северное Чертаново станет площадкой реализации проекта «Кино глазами инженера» в субботу, 8 сентября.
Сеть кинотеатров «Москино» и ресурс «Москва глазами инженера» дали старт второму сезону совместного проекта «Кино глазами инженера». Его суть состоит в том, чтобы проводить показы фильмов в самых необычных и неожиданных местах.
Кроме того, сеансам предшествуют увлекательные экскурсии и лекции о кинематографе и архитектуре разных эпох и периодов.
Так, на примере микрорайона Северное Чертаново рассмотрят период Перестройки. Ведь именно этот район стал «мощным» опытно-перспективным проектом после разочарования в «хрущевках». Больше узнать об инженерной составляющей этого микрорайона можно будет на экскурсии с гидами «Москвы глазами инженера». Она начнется в 18:00 у пруда около «Чертановской».
После прогулки можно будет послушать лекцию о кинематографе 80-х годов. Завершится событие № 5, как его называют организаторы, показом фильма «Курьер» на винтажном проекторе. Сеанс пройдет в одном из дворов.
Чтобы стать участником столь необычного мероприятия, нужна обязательная регистрация по ссылке.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/05/44499/
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