На примере микрорайона Северное Чертаново расскажут о Перестройке

Микрорайон Северное Чертаново станет площадкой реализации проекта «Кино глазами инженера» в субботу, 8 сентября.

Сеть кинотеатров «Москино» и ресурс «Москва глазами инженера» дали старт второму сезону совместного проекта «Кино глазами инженера». Его суть состоит в том, чтобы проводить показы фильмов в самых необычных и неожиданных местах.

Кроме того, сеансам предшествуют увлекательные экскурсии и лекции о кинематографе и архитектуре разных эпох и периодов.

Так, на примере микрорайона Северное Чертаново рассмотрят период Перестройки. Ведь именно этот район стал «мощным» опытно-перспективным проектом после разочарования в «хрущевках». Больше узнать об инженерной составляющей этого микрорайона можно будет на экскурсии с гидами «Москвы глазами инженера». Она начнется в 18:00 у пруда около «Чертановской».

После прогулки можно будет послушать лекцию о кинематографе 80-х годов. Завершится событие № 5, как его называют организаторы, показом фильма «Курьер» на винтажном проекторе. Сеанс пройдет в одном из дворов.

Чтобы стать участником столь необычного мероприятия, нужна обязательная регистрация по ссылке.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/09/05/44499/