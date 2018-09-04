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Сама элегантность: Натали Портман в платье-кейпе Dior прибыла в Венецию
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Сама элегантность: Натали Портман в платье-кейпе Dior прибыла в Венецию 

Harper’s Bazaar 4 сентября 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Звезды продолжаются прибывать в Венецию, где проходит ежегодный киносмотр. Звездой сегодняшнего вечера станет Натали Портман, которая была замечена у отеля Excelsior, где останавливаются все знаменитости во время кинофестиваля. Актриса появилась перед фотографами в коротком платье-кейпе Dior и солнцезащитных очках cat eye. Такой выбор вполне предсказуем — Натали давно является музой модного Дома. С нетерпением ждем ее выхода на красной дорожке перед премьерой фильма «Vox Lux», где Портман сыграла поп-звезду.
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