Курс на минимализм: Натали Портман подчеркнула фигуру в черном коротком платье

В Венеции постоянно дежурят папарацци. Они караулят звезд, которые прибывают в свои отели в городе на воде на лодках. Так, сфотографировать удалось и Натали Портман . Сегодня вечером состоится премьерный показ фильма «Голос люкс» с Натали и Джудом Лоу в главных ролях. А пока звезды занимаются своими делами.

Натали направлялась в отель. Она была одета в минималистичное платье-кейп черного цвета, которое дополнила босоножками в тон и солнцезащитными очками. Короткие наряд подчеркнул стройную фигуру актриса, а также напомнил, что у Портман безупречный вкус.