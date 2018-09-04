Курс на минимализм: Натали Портман подчеркнула фигуру в черном коротком платье 

В Венеции постоянно дежурят папарацци. Они караулят звезд, которые прибывают в свои отели в городе на воде на лодках. Так, сфотографировать удалось и Натали Портман. Сегодня вечером состоится премьерный показ фильма «Голос люкс» с Натали и Джудом Лоу в главных ролях. А пока звезды занимаются своими делами.
Натали направлялась в отель. Она была одета в минималистичное платье-кейп черного цвета, которое дополнила босоножками в тон и солнцезащитными очками. Короткие наряд подчеркнул стройную фигуру актриса, а также напомнил, что у Портман безупречный вкус.
Напомним, Венецианский фестиваль завершится 8 сентября. В юбилейный год для мероприятия в состав жюри входят особенно много женщин — Наоми Уоттс, Сильвия Чанг, Трине Дюрхольм, Николь Гарсиа, Малгожата Шумовская. Компанию им составят режиссер Паоло Женовезе, австрийский актер Кристоф Вальц и его коллега Тайка Вайтити. Возглавляет судейскую команду режиссер Гильермо дель Торо. В программу входит 21 картина. Российских фильмов в основном конкурсе нет, но работа отечественных кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» вошла в программу «Горизонты».