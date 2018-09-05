Учитель рассказал подробности о фильме про Цоя

По словам Учителя, он лично знал Цоя и снимал его в документальном фильме "Рок". Кроме того, после смерти музыканта режиссер снял еще одну картину "Последний герой", полностью посвященную Цою.

Отмечается, что выход фильма запланирован на май следующего года. В настоящее время завершается подбор актеров, а Учитель занимается выбором натуры. Проект пока называется "47", что отсылает к последнему альбому "Кино". В самой ленте Цой не появится. Фильм расскажет, как гроб с телом музыканта везли из Юрмалы в Петербург в течение трех дней.

"В том же автобусе ехали родные и близкие погибшего, а за рулем был молчаливый прибалт — по удивительному совпадению, как раз водитель "Икаруса", в который врезался Цой", — заявил Учитель.

Он пояснил, что этого человека собирается сделать главным героем.