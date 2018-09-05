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Учитель рассказал подробности о фильме про Цоя
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Учитель рассказал подробности о фильме про Цоя 

Газета.Ru + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Российский режиссер Алексей Учитель рассказал про кинокартину о лидере группы "Кино" Викторе Цое. Об этом он сказал в интервью "Известия".
По словам Учителя, он лично знал Цоя и снимал его в документальном фильме "Рок". Кроме того, после смерти музыканта режиссер снял еще одну картину "Последний герой", полностью посвященную Цою.
Отмечается, что выход фильма запланирован на май следующего года. В настоящее время завершается подбор актеров, а Учитель занимается выбором натуры. Проект пока называется "47", что отсылает к последнему альбому "Кино". В самой ленте Цой не появится. Фильм расскажет, как гроб с телом музыканта везли из Юрмалы в Петербург в течение трех дней.
"В том же автобусе ехали родные и близкие погибшего, а за рулем был молчаливый прибалт — по удивительному совпадению, как раз водитель "Икаруса", в который врезался Цой", — заявил Учитель.
Он пояснил, что этого человека собирается сделать главным героем.
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