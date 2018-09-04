Иван Стебунов станет шпионом 

В Москве стартовали съемки нового остросюжетного детектива телеканала НТВ «Шпион № 1», главную роль в котором исполнит известный российский актер Иван Стебунов.
Уже много лет ЦРУ и ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Именно поэтому в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя, ведущего ЦРУ на «агента № 1».
Понимая, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. По заданию высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя, бежать на Запад и «выдать» материалы, с помощью которых они предателя идентифицируют как «агента № 1».
— Наш сериал можно причислить к разделу исторического кино, потому что сюжет развивается в 90-х годах. Я это время люблю, оно мне очень нравится по стилю, по одежде, по машинам. К тому же, когда мне дали сценарий, то на первой странице было написано «детективный триллер». Мне очень это понравилось, потому что я люблю этот жанр: все время присутствует ощущение опасности, до конца непонятно, что будет, и сюжет развивается вокруг какой-то интриги. В сценарии нашего проекта все это есть, и я думаю, что нам удастся сделать хороший продукт, потому что все находится в руках замечательного режиссера Михаила Баркана и невероятного оператора Андрея Лебедянского, — рассказал исполнитель главной роли Иван Стебунов.