Иван Стебунов станет шпионом

В Москве стартовали съемки нового остросюжетного детектива телеканала НТВ «Шпион № 1», главную роль в котором исполнит известный российский актер Иван Стебунов

Уже много лет ЦРУ ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «купить» его имя. Именно поэтому в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя, ведущего ЦРУ на «агента № 1».

Понимая, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. По заданию высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя, бежать на Запад и «выдать» материалы, с помощью которых они предателя идентифицируют как «агента № 1».