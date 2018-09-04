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В Калининграде на НИС «Витязь» пройдут съемки телефильма
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В Калининграде на НИС «Витязь» пройдут съемки телефильма 

АиФ 4 сентября 2018
Фото: АиФ
В Калининграде на научно-исследовательском судне «Витязь» 5 сентября пройдут съемки телефильма. Музей Мирового океана лишь частично изменит режим работы.
Как сообщалось ранее, в Калининграде начинаются съемки фильма «Порт».
«НИС «Витязь» будет работать в ограниченном режиме и полностью закроется для посетителей с 14.00. Все остальные объекты музея работают в обычном режиме. Мы надеемся, что неудобства связанные со съёмками компенсируются возможностью понаблюдать за работой киносъемочной группы и взять автограф у известных актеров», — говорят в музее.
Кстати, музей за съемками кино можно следить он-лайн.
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