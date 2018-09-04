В Калининграде на НИС «Витязь» пройдут съемки телефильма

В Калининграде на научно-исследовательском судне «Витязь» 5 сентября пройдут съемки телефильма. Музей Мирового океана лишь частично изменит режим работы.

Как сообщалось ранее, в Калининграде начинаются съемки фильма «Порт».

«НИС «Витязь» будет работать в ограниченном режиме и полностью закроется для посетителей с 14.00. Все остальные объекты музея работают в обычном режиме. Мы надеемся, что неудобства связанные со съёмками компенсируются возможностью понаблюдать за работой киносъемочной группы и взять автограф у известных актеров», — говорят в музее.

Кстати, музей за съемками кино можно следить он-лайн.