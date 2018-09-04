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Кинотеатр «Берёзка» бесплатно покажет кино ко Дню города
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Кинотеатр «Берёзка» бесплатно покажет кино ко Дню города 

Управа района Новогиреево 4 сентября 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Бесплатные показы лучшего отечественного кино в кинотеатре «Берёзка» продолжаются.
Ко Дню города Москвы в новогиреевском кинотеатре «Берёзка» можно будет посмотреть две кинокартины на бесплатных сеансах. В субботу, 8 сентября, в 12 часов в «Берёзке» состоится бесплатный кинопоказ фильма режиссёра Ильи Гурина «В Москве проездом». Это лирический киноальманах из четырех новелл про истории людей, которые приехали в Москву всего на один день. В ролях — Сергей Шакуров, Вячеслав Невинный и другие звезды советского кино. Фильм снят в 1970 году.
На следующий день, 9 сентября, в 14 часов зрители увидят кинокартину Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Лирическая светлая комедия снята в1957 году.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Телефон: 8 (495) 302-03-62.
Фото — Александр Калугин.
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