Натали Портман рассказала об исполнившейся мечте

Актриса Натали Портман на пресс-конференции во время Венецианского кинофестиваля рассказала о том, что всегда мечтала сыграть поп-звезду.

Это удалось Портман в фильме «Голос Люкс» режиссера Бреди Корбета, участвующем в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Героиня Портман становится жертвой стрельбы в школе, но выживает и превращается в звезду, поющую песни авторства Сиа. «Бреди написал такой прекрасный сценарий, и мне всегда хотелось сыграть поп-звезду. Это всегда было моей мечтой, и у меня давно была фантазия спеть песни Сиа», — цитирует Портман РИА «Новости»

Сиа понравилась Портман и при личном знакомстве — актрису покорила страсть певицы к танцам.