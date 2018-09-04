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Не твоя мишень 

Вечерняя Москва 4 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал «Dомашний» приступил к съемкам новой четырехсерийной мелодрамы собственного производства «Не твоя мишень», главную роль в которой исполнит Максим Щеголев.
Его герой, Руслан Донской — бывший спортсмен, чемпион России по пулевой стрельбе среди юниоров, узнает о беременности супруги и понимает, что ему не прокормить семью. Недавно он потерял свой бизнес — стрелковый клуб, и из-за кредитов оказывается вместе с женой в съемной однокомнатной хрущевке. Чтобы выбраться из долгов, он начинает поиск работы и получает предложение, которое в корне изменит его жизнь.
— У моего Руслана в этой истории все достаточно катастрофично. Проблемы, которые на него сваливаются, очень острые и не ждут отлагательств. Это быстро начинает на него давить и сводить с ума. Он вновь берется за оружие, но только речь идет уже не о спорте, — рассказывает о своем персонаже Максим.
Для самого артиста работа в кадре с оружием не представляет сложности.
— Мой отец — военный. Я впервые держал винтовку в руках, когда мне было еще 6 лет. К тому же я пятый год подряд серьезно занимаюсь практической стрельбой и много тренируюсь. Для меня главное на съемочной площадке не отходить от буквы закона. А закон в кинематографе — это сценарий, — признается Максим.
Роль жены Руслана — Марии — исполнит Ирина Шеянова.
— В этом фильме я играю героиню, которая настолько самозабвенно любит своего мужа, что готова принимать его каким бы он ни был, беспрекословно слушаться и служить ему. Ее любовь настолько сильна, что даже спустя несколько лет после разлуки она готова принять его, — рассказывает актриса.
По мнению создателей проекта, обстоятельства, в которые попадут герои, заставят задуматься о том, что в каждом человеке есть доброе и злое начало. Какую сторону легче принять? И можно ли начать жизнь заново, перечеркнув все хорошее в прошлом? Узнаем скоро на «Dомашнем»!
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