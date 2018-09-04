Александр Сокуров планирует снять фильм о Второй мировой войне

"Мы собираем сейчас материал по историческому фильму, который касается Второй мировой войны. Я пытаюсь для себя закрыть эту тему и ответить для себя на вопрос, почему она случилась. Там важные серьезные персонажи, форма полуфантастическая такая — триязычная: итальянская, немецкая, русско-английская. И очень сложная визуально форма", — сказал режиссер, неоднократно обращавшийся ранее к этой теме.

По словам Сокурова, он посмотрел очень много документов, которые касаются характеристик главных действующих лиц этой истории — Черчилля, Сталина, Гитлера и Муссолини. «Очень многое было для меня впервые, хотя я много этим занимаюсь, имея историческое образование. Наверное, я многого никогда бы не узнал, если бы так глубоко в этот материал не погрузился», — признался режиссер, добавив, что очень серьезно занимался и занимается историей Сталина, его личностью, анализом его поступков, его характера.

"У нас нет средств государственных, я не обращался за помощью, потому что тема сложная. Это большой сложный труд. Сейчас идет подготовка. Мы стараемся делать все, чтобы этот фильм состоялся", — пообещал мастер.

Как отметил режиссер, новый проект не является продолжением его тетралогии о власти. «Это разговор о другом, разговор в абсолютно другой художественной форме, которую я никогда не пытался создать на киноэкране. Это абсолютно новый метод, новый уровень и другой, совершенно личностный, подход ко всему, что будет происходить на экране. Никакой объективности там не будет: там будет работа души, сердца, работа подсознания, сознания, борьба характеров», — пояснил Сокуров.

Ранее петербуржец создал кинотетралогию о власти, в которую вошли фильмы «Молох» о Гитлере, «Телец» — о Ленине, «Солнце» — о японском императоре Хирохито и вольная экранизация «Фауста». Историк по первому образованию, Сокуров во время учебы во ВГИКе в 1987 году снял свой первый фильм «Одинокий голос человека». До конца 1980-х годов ни один из его фильмов не допускали к прокату, однако позже они с большим успехом представляли российское кино на международных кинофестивалях. Сорок три раза режиссер номинировался на призы самых престижных киноконкурсов, и 26 раз одерживал победу. В 1995 году по решению Европейской Киноакадемии Александра Сокурова включили в число ста лучших режиссеров мирового кино.