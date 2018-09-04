Известные актеры театра и кино вручили награды «Хранителям будущего»

24 августа Дети, которые являлись участниками конкурса-фестиваля «Хранители будущего» в Центральном Доме кино Союза кинематографистов РФ получили свои награды за вклад в развитие культуры личной безопасности.

Вел церемонию актер театра и кино Аристарх Венес , звезда сериалов «Кадетство», «Кремлёвские курсанты» и «Закон каменных джунглей». 2-ой ведущей была самая обычная девочка Виктория Зинова, участница проекта «КОД твоей безопасности».

Всех участников ждали овации, камеры, журналисты, когда они входили по красной дорожке в Дом кино. Для многих детей приезд в Дом кино уже был событием, а такая шумная торжественная встреча по-настоящему шокировала и вдохновляла.

Перед церемонией награждения проводилось голосование. Команды демонстрировали свои работы. Кроме того, часть ребят выступали в роли волонтёров программы и в игровой форме объясняли гостям праздника правила безопасности.