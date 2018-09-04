Известные актеры театра и кино вручили награды «Хранителям будущего» 

24 августа Дети, которые являлись участниками конкурса-фестиваля «Хранители будущего» в Центральном Доме кино Союза кинематографистов РФ получили свои награды за вклад в развитие культуры личной безопасности.
Юных сценаристов, режиссеров, актеров и волонтеров поздравляли чемпион мира, фигурист Алексей Ягудин, режиссер Виктор Мережко, телеведущий и актер Оскар Кучера, актеры театра и кино Николай Перминов и Иван Дубровский, артист эстрады и юморист Игорь Христенко, призер Олимпийских игр Радион Гатауллин, продюсер анимационных студий «Мельница» и «Сказка»Марина Матвеева, писатели Юрий Кузнецов и Марина Дружинина, Народный художник России Александр Муравьев и другие.
Вел церемонию актер театра и кино Аристарх Венес, звезда сериалов «Кадетство», «Кремлёвские курсанты» и «Закон каменных джунглей». 2-ой ведущей была самая обычная девочка Виктория Зинова, участница проекта «КОД твоей безопасности».
Всех участников ждали овации, камеры, журналисты, когда они входили по красной дорожке в Дом кино. Для многих детей приезд в Дом кино уже был событием, а такая шумная торжественная встреча по-настоящему шокировала и вдохновляла.
Перед церемонией награждения проводилось голосование. Команды демонстрировали свои работы. Кроме того, часть ребят выступали в роли волонтёров программы и в игровой форме объясняли гостям праздника правила безопасности.