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От грустных фильмов толстеют
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От грустных фильмов толстеют 

Гастроном 4 сентября 2018
Фото: Гастроном
Исследователи из Корнеллского университета провели эксперимент: продложили двум группам кинозрителей традиционные закуски во время просмотра фильмов, вот только одна группа смотрела грустный фильм о любви, а вторая — романтичную комедию. В результате было обнаружено, что зрители в первой группе съели на 28 процентов больше попкорна, чем во второй! Объясняется это тем, что человек впадает в состояние «эмоционального заедания», в котором хочет компенсировать чувство печали или стресса, и ест пищу с ярко выраженным вкусом: жирным, соленым или сладким. Это состояние также является причиной ожирения и коррелирует с психическими заболеваниями, такими как депрессия.
Кроме того, ученые также проанализировали пищевые привычки кинозрителей в семи городах США: после взвешивания оставшегося попкорна и подсчета коробок из-под него, они обнаружили, что зрители, которые смотрели грустный фильм, потребляли на 55 процентов больше попкорна, чем люди, которые смотрели комедию.
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