Ещё
Сокуров поделился планами о фильме про Вторую мировую
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Сокуров поделился планами о фильме про Вторую мировую 

Газета.Ru + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Российский режиссер Александр Сокуров рассказал о намерении снять исторический фильм, посвященный Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сокурова, он хотел бы «закрыть» эту тему для себя, а фильм должен рассказать, почему эта война произошла.
"Мы собираем сейчас материал по историческому фильму, который касается Второй мировой войны", — заявил Сокуров.
Он добавил, что в фильме будут «важные серьезные» герои, а сама картина будет триязычной (русско-английской, итальянской и немецкой). Кроме того, у нее будет «полуфантастическая» визуальная форма.
Он добавил, что в процессе подготовки изучил большое количество исторических документов и узнал из них много нового.
Ранее российский режиссер Алексей Учитель рассказал про кинокартину о лидере группы «Кино» Викторе Цое.
Газета.Ru: последние новости
Учитель рассказал подробности о своем фильме про Цоя Новый "Гоголь" обскакал "Альфу" в российском прокате Опубликован трейлер драмы о гибели "Курска"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение