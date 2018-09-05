Сокуров поделился планами о фильме про Вторую мировую

Российский режиссер Александр Сокуров рассказал о намерении снять исторический фильм, посвященный Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сокурова, он хотел бы «закрыть» эту тему для себя, а фильм должен рассказать, почему эта война произошла.

"Мы собираем сейчас материал по историческому фильму, который касается Второй мировой войны", — заявил Сокуров.

Он добавил, что в фильме будут «важные серьезные» герои, а сама картина будет триязычной (русско-английской, итальянской и немецкой). Кроме того, у нее будет «полуфантастическая» визуальная форма.

Он добавил, что в процессе подготовки изучил большое количество исторических документов и узнал из них много нового.