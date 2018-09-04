Что смотреть на фестивале документального кино Center Festival: гид от «Титра»

Центр документального кино и Музей Москвы представляют Center Festival — ежегодный фестиваль о городской культуре и жизни современного общества. Фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября при поддержке онлайн-кинотеатра ivi на главных культурных площадках Москвы — в Центре документального кино, Институте «Стрелка» и Музее современного искусства «Гараж», а также на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

В программе — фильмы о знаковых дизайнерах, художниках и режиссерах современности, фильмы-исследования и фильмы-реконструкции, а также — впервые — конкурс для молодых документалистов и видеохудожников. Откроется фестиваль яркой премьерой — картиной Кирилла Серебренникова «После лета», которая на следующий день выйдет в широкий прокат.

О программе «Титру» рассказывает Майя Кузина, куратор Center Festival и специальных проектов Центра документального кино:

«Программа пятого фестиваля уже по традиции поделена четыре блока. Блок «Культура» посвящен героям из разных областей искусств и представлен фильмами «После лета», «Кусама. Бесконечные миры», «Бедные люди. Кабаковы» и «Мы, Маржела». Ленты блока «Общество» поднимают наиболее актуальные вопросы современного мира — например, проблемы буллинга в социальных сетях или существование в эпоху постправды. В блоке «Киноархив» представлены шедевры мировой документалистики. Нововведение этого года — национальный конкурс для режиссеров и видеохудожников, одна из задач которого — приблизить друг к другу кино— и художественные сообщества».

Фильм открытия: «После лета»

Блок «Культура»

«Бедные люди. Кабаковы»

Ленту о работе и жизни четы Ильи Эмилии Кабаковых — прославленных представителей московского концептуализма, чьи работы «Жук» и «Номер люкс» считаются самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства — подготовил к 85-летию Кабакова музей «Гараж», где и пройдет премьера. Для «Гаража» Кабаковы — особенные художники еще и потому, что история музея началась 10 лет назад именно с их выставки масштабных инсталляций, которые осмысляют советское прошлое.

«Кусама. Бесконечные миры»

«Мое искусство берет начало в моих галлюцинациях» — говорит японская художница Яеи Кусама — хиппи, феминистка, ЛГБТ-активистка и настоящая звезда арт-мира, чьи работы были проданы на аукционе Christie’s за рекордные для женщины деньги. Тысячи посетителей провели в очереди шесть часов, чтобы попасть на ее недавнюю нью-йоркскую выставку Yayoi Kusama: Festival of Life.

«Бесконечные миры» — невероятно точное название для фильма про ее творчество. Кусама видит действительность сквозь множество точек и паттернов, которые создают в ее работах иллюзию бесконечности. Кинопортрет скандальной японки — режиссерский дебют документалистки Хизер Ленц, который, кстати, был одобрен самой 89-летней Кусамой.

Блок «Общество»

«Жители сети»

Представлять на фестивале остросоциальный док о харассменте и кибербуллинге будет его режиссер Синтия Лоуэн. Вместе с журналисткой Татьяной Никоновой она подискутирует о том, почему самые яркие скандалы наших дней связаны с правами женщин.

Шум и скандалы вокруг движения #MeToo, дело Вайнштейна — только повод начать серьезный разговор о травле в интернете. Фильм познакомит вас с историями трех женщин — блогерше, рассказывающей о сексизме; адвокате, которая специализируется на неинтересных полиции делах; и активистке, которая пережила школьную травлю из-за внешности.

«Поколение благополучия»

Над этим проектом — он включает в себя не только фильм, но также выставку и специальный альбом — документалистка Лорен Гринфилд работала 10 лет. В Центре документального кино ленту представит журналистка и кинокритик Алиса Таежная, которая рассказала «Титру» о своем выборе:

«Я выбрала «Поколение благополучия» для представления, потому что фильм кажется мне невероятно важным, интересным, глубоким и широким для понимания проблемы денежного неравенства. Мне понравилось, как режиссер говорит о благополучии на примере подрастающего поколения, потому что времена меняются, а юные и дерзкие все равно остаются в фокусе рассмотрения. Фильм классно рассказывает о людях, живущих в отдельном информационном и денежном пузыре и хорошо объясняет их жизненные привычки, мотивацию, систему поступков. Но больше всего мне нравится в этом фильме то, что он не боится объединять совершенно разные пласты, совершенно разных людей, разные поколения. Это финальная точка в исследовании Лорен Гринфилд. Когда человек делает opus magnum и делится всем, что успел увидеть и впитать за 30 лет работы, это всегда заслуживает большого внимания".

«Бисби 17»

Фильм-реконструкция американского документалиста Роберта Грина , который последовательно использует прием «реэнэктмент» в своем творчестве — в предыдущей картине «Кейт играет Кристин» Грин воссоздавал стертую из всех архивов запись самоубийства женщины в прямом эфире.

«Бисби 17» — история родом из американского городка Бисби, где в 1917 году был жестко подавлен бунт рабочих. Долгое время преступление шерифов скрывалось, и часть свидетельств о нем была уничтожена. Сто лет спустя жители Бисби объединились, чтобы докопаться до правды. Документировать настоящее и воссоздавать прошлое они позвали Роберта Грина.

Киноархив: «Без солнца»

Изобретателя жанра фильма-эссе Криса Маркера называют реформатором документального кино. Не зря в программу Center вошел самый известный его фильм — мелко нарезанный видеоматериал, который сопровождает женский голос, рассуждающий о вечном. «Без солнца» входит в пятерку лучших документальных фильмов по мнению Британского института кино и критиков журнала Sight & Sound — наравне с лентами «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Шоа» Клода Ланцманна, «Ночь и туман» Алена Рене и «Тонкая голубая линия» Эррола Морриса.

В Центре документально кино о ленте расскажет философ и историк искусства Борис Клюшников.

В память о документалисте Александре Расторгуеве, убитом во время сбора материала для фильма о частной военной компании «Вагнер» в Центральноафриканской Республике, на фестивале покажут несколько лент, которые режиссер не успел закончить, например, «INDIA30» — исследование о природе смерти в индийском городе Варанаси, «Последний день» — об армянской революции 2018 года.

«Мир прекрасен в своем идиотском многообразии» — такой была одна из самых последних sms режиссера.

Деньги с продажи билетов будут переданы в помощь родителям Александра Расторгуева.

Конкурс: 8 фильмов от молодых документалистов и художников

Майя Кузина, куратор Center Festival и специальных проектов Центра документального кино:

«Наш конкурс открыт и для режиссеров-документалистов, и для видеохудожников, которые используют инструменты документального кино в своих работах. Задача проекта — поддержать российских авторов, которых интересует современность во всех ее проявлениях, а также тех, кто не боится экспериментировать с форматами, исследовать границы между вымышленным, виртуальным и реальным, а также выбираться на смежные кино территории. Нам интересно, как работают с документальным кино на территории искусства. Мы получили около 300 заявок и отобрали 8 короткометражек».

Фильм закрытия: «Мы, Маржела»

Закрывать фестиваль будет личная, сентиментальная лента о бельгийском дизайнере Мартине Маржеле, снятая незадолго до смерти его музы Дженни Мейренс — и при ее деятельном участии. Этот док удивляет тем, что он не рисует образ творца-небожителя, а рассказывает о будничном процессе создания шедевров. Точнее всех о жизни Маржелы говорит Дженни: «Мартин всегда жил в духовном одиночестве — как всякий художник. Да, он художник, и если бы он не занялся модой, то вполне мог бы стать концептуалистом. Мода была для него средством самовыражения».