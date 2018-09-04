Сергей Бодров возглавил жюри Almaty Film Festival

АСТАНА, 4 сентября. / ТАСС /. Режиссер Сергей Бодров возглавил жюри первого международного кинофестиваля Almaty Film Festival, который пройдет с 15 по 19 сентября в Алма-Ате. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила программный директор фестиваля Елена Ларионова.

"Председателем жюри стал Сергей Бодров. В состав жюри вошли германская актриса Настасья Кински , французский продюсер Пьер Спенглер, французский продюсер Марк Рускар, казахстанский продюсер Гульнара Сарсенова", — рассказала Ларионова.

"Кинофестиваль — это всегда имиджевое мероприятие для города. Мы хотим привлечь международные проекты в киноиндустрию Казахстана и повысить узнаваемость Алма-Аты в мире. Теперь, я уверен, Almaty Film Festival станет ежегодным событием и поможет частному казахстанскому кино в производстве фильмов мирового уровня", — отметил президент кинофорума Акан Сатаев , слова которого приводит пресс-служба кинофестиваля.

В основном конкурсе примут участие 10 картин, претендующие на призы в номинациях «Гран-при», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Специальный приз жюри». Во внеконкурсной программе будет представлен 21 фильм.