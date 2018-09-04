Ещё
Сергей Бодров возглавил жюри Almaty Film Festival
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Сергей Бодров возглавил жюри Almaty Film Festival 

ТАСС 4 сентября 2018
АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Режиссер Сергей Бодров возглавил жюри первого международного кинофестиваля Almaty Film Festival, который пройдет с 15 по 19 сентября в Алма-Ате. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила программный директор фестиваля Елена Ларионова.
"Председателем жюри стал Сергей Бодров. В состав жюри вошли германская актриса Настасья Кински, французский продюсер Пьер Спенглер, французский продюсер Марк Рускар, казахстанский продюсер Гульнара Сарсенова", — рассказала Ларионова.
"Кинофестиваль — это всегда имиджевое мероприятие для города. Мы хотим привлечь международные проекты в киноиндустрию Казахстана и повысить узнаваемость Алма-Аты в мире. Теперь, я уверен, Almaty Film Festival станет ежегодным событием и поможет частному казахстанскому кино в производстве фильмов мирового уровня", — отметил президент кинофорума Акан Сатаев, слова которого приводит пресс-служба кинофестиваля.
В основном конкурсе примут участие 10 картин, претендующие на призы в номинациях «Гран-при», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Специальный приз жюри». Во внеконкурсной программе будет представлен 21 фильм.
ТАСС: последние новости
Авдотья Смирнова, режиссер "Истории одного назначения": нашему обществу надо повзрослеть Последняя часть кинопроекта "Гоголь" собрала более 200 млн руб. в первый уик-энд проката Фильм "Салют-7" получил гран-при кинофестиваля "Золотой Феникс" в Смоленске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение