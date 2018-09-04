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В Казани открылся 14-й Международный фестиваль мусульманского кино
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В Казани открылся 14-й Международный фестиваль мусульманского кино 

АиФ Казань 4 сентября 2018
Фото: АиФ Казань
Церемонию открытия фестиваля ведут актер театра Камала Искандер Хайруллин и актриса кино Наталья Громушкина, передает корреспондент «АиФ-Казань» с места событий.
По традиции старт кинофоруму дал глава Совета муфтиев Росиии и президент Международного фестиваля мусульманского кино Равиль Гайнутдин.
Он назвал кинофестиваль ярчайшим событием в культурной и духовной жизни России. «Первоначально мы собирались проводить этот фестиваль в разных республиках России, но решили остановились на Татарстане, Казани, — сказал Равиль Гайнутдин. — Мы не меняем девиз нашего фестиваля: „Через диалог культур к культуре диалога“. Татарстан показывает пример такого диалога между людьми разных национальностей». По словам главы Совета муфтиев, об успехе фестиваля говорит постоянный рост числа заявок. В этом году поступило 967 фильмов, из которых было отобрано 65 (на первый кинофестиваль было подано 40 заявок, а нынешний побил все рекорды).
«Главное предназначение фестиваля — распространение общечеловеческих ценностей», — отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
В конкурсной программе XIV кинофорума — 65 фильмов из разных стран мира.
«Гости из Голливуда: актёры Шон Стоун и Амина Жаман, режиссёр Ануар Смаин — представят военную драму «Поле битвы» в рамках спецпоказа 8 сентября, — рассказал руководитель пресс-службы фестиваля Руслан Шигабетдинов. — Это картина о судьбе американского ветерана иракской войны. Исполнитель главной роли — сын режиссёра Оливера Стоуна Шон в феврале 2012 года принял ислам».
На фестивале можно будет увидеть практически всю кинопродукцию, созданную за последнее время в РТ. Это 16 фильмов, в том числе «Мулла», где снялся Марат Башаров, а также документальный фильм «Личное дело Фикрята Табеева», сценарий к которому написала обозреватель «АиФ-Казань» Татьяна Сидорова.
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