В Казани открылся 14-й Международный фестиваль мусульманского кино

Церемонию открытия фестиваля ведут актер театра Камала Искандер Хайруллин и актриса кино Наталья Громушкина , передает корреспондент «АиФ-Казань» с места событий.

Он назвал кинофестиваль ярчайшим событием в культурной и духовной жизни России. «Первоначально мы собирались проводить этот фестиваль в разных республиках России, но решили остановились на Татарстане, Казани, — сказал Равиль Гайнутдин. — Мы не меняем девиз нашего фестиваля: „Через диалог культур к культуре диалога“. Татарстан показывает пример такого диалога между людьми разных национальностей». По словам главы Совета муфтиев, об успехе фестиваля говорит постоянный рост числа заявок. В этом году поступило 967 фильмов, из которых было отобрано 65 (на первый кинофестиваль было подано 40 заявок, а нынешний побил все рекорды).

«Главное предназначение фестиваля — распространение общечеловеческих ценностей», — отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин

В конкурсной программе XIV кинофорума — 65 фильмов из разных стран мира.

«Гости из Голливуда: актёры Шон Стоун Амина Жаман , режиссёр Ануар Смаин — представят военную драму «Поле битвы» в рамках спецпоказа 8 сентября, — рассказал руководитель пресс-службы фестиваля Руслан Шигабетдинов. — Это картина о судьбе американского ветерана иракской войны. Исполнитель главной роли — сын режиссёра Оливера Стоуна Шон в феврале 2012 года принял ислам».