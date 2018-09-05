4 «горячих» фильма, которые не дадут вам заснуть

Совместный просмотр фильма иногда становится неплохой прелюдией к бурной ночи. Наша небольшая тематическая подборка поможет вам сориентироваться во всём многообразии кинолент.

«Секретарша» (2001 год)

Главная героиня возвращается в родной город после лечения. У неё наблюдаются некоторые трудности с социализацией и поведением. Несмотря на это, девушку берёт к себе секретаршей местный юрист, мистер Грэй. Однажды он замечает у героини проблемы с грамматикой и решает их исправить необычным способом…

«Центр мира» (2001 год)

Ричард Лонгмен — компьютерный гений. Он живёт в Сан-Франциско и у него бешенные гонорары. Единственное, чего у него нет — это человека, с которым можно поговорить. И вот, судьба дарит ему Флоренс. Девушка красива, обаятельна и работает стриптизёршей. Вместе они уезжают в Лас-Вегас на 3 дня. Там они сближаются и, одновременно, изучают себя.

«Шоугёлз» (1995 год)

Номи — молодая танцовщица, которая хочет достигнуть известности в Лас-Вегасе. Для заработка ей приходится танцевать стриптиз. Но однажды она встречает Кристал — главную звезду этого города. Та берёт девушку в свой танцевальный проект и открывает ей настоящий мир шоу-бизнеса.

«Цвет ночи» (1994 год)