Рязанский музтеатр откроет сезон комедией о Труффальдино из Бергамо

Над историей о слуге двух господ работает режиссёр из Иванова Антон Лободаев . Его родной театр — Ивановский музыкальный — уже не первый раз приедет в Рязань на гастроли: на сцене театра драмы он представит сразу несколько работ Антона Лободаева. Впрочем, с рязанскими коллегами режиссёр работает впервые. Репетиции проходят интересно, признается Антон Лободаев — труппа молодая, творческая и готова работать, в том числе и над собой — в спектакле им придется не только петь, но играть и танцевать.

«Актёры молодые, энергичные, хотят работать, пытаются что-то в себе изменить, что необходимо, ведь «Труффальдино из Бергамо» чаще ставится для драматических актеров, а не для выпускников консерваторий, которым не преподают актёрское мастерство», — отметил Антон Лободаев.

Знаменитого фильма с Константином Райкиным , признается режиссер, он не смотрел — не хочет повторять авторских находок, а представить публике свое прочтение истории, которая могла произойти только в Венеции. В спектакле есть и любовь, и итальянская страсть, и ревность, и интриги, в центре которых и оказывается и главный герой — Труффальдино, которого играет Сергей Головкин. Для него, признается актёр, образ, который ему предстоит воплотить на сцене, глубоко актуален и созвучен современности. Роль Труффальдино станет для него первой главной ролью в спектаклях театра.

«Отлично сработались и с коллегами, и с режиссером, который старается вникать во все тонкости, учит нас», — отметил Сергей Головкин.

Дебютом на сцене театра станет спектакль и для Антона Байбакова. Выпускник Ростовской консерватории, он приехал в Рязань совсем недавно — в «Труффальдино из Бергамо» он исполнит роль Сильвио.

«Мой герой — нечто среднее между Ромео и Отелло, такой ревнивый возлюбленный, немного истеричный, даже иногда чересчур», — рассказал он.

Оба исполнителя признаются — перед началом репетиций познакомились и с фильмом, и с пьесой Карла Гольдони. Впрочем, обещают они, повторения ждать не следует — публика увидит оригинальную историю. Результат работы труппы можно будет оценить уже 7 сентября.

Музыкальная комедия о хитром итальянце Труффальдино станет не единственной премьерой театра в новом сезоне. К новому году юных зрителей ждет спектакль «Царевна-лягушка», новую постановку в подарок получит публика и весной.