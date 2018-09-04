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В легендарном кино СССР снялся английский шпион
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В легендарном кино СССР снялся английский шпион 

Рамблер 4 сентября 2018
Сотрудники советской спецслужбы задержали шпиона английской разведки, который участвовал в съёмках фильма «Ошибка резидента». Иностранный разведчик оказался там совсем не случайно. Мужчину порекомендовали в качестве шофера автомобиля, который требовался режиссёру Вениамину Дорману. Поведение водителя выглядело странным: он говорил как будто с акцентом, всё тщательно записывал и очень хотел попасть в Калининград, а вот от видеокамеры, напротив, старался увернуться. Как ни странно, но до выхода на широкий экран фильм о разведчиках посмотрели в КГБ, где и заприметили подозрительного «актера». Для выяснения личности шофера на Лубянку был приглашён Вениамин Дорман, где режиссёр провёл три часа. Как выяснилось позже, неблагонадёжный мужчина являлся агентом английских спецслужб, а на съёмки он стремился попасть намеренно для того, чтобы получить возможность оказаться на секретных объектах — атомных электростанциях, где снималось несколько эпизодов киноленты.
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