В легендарном кино СССР снялся английский шпион 

Сотрудники советской спецслужбы задержали шпиона английской разведки, который участвовал в съёмках фильма «Ошибка резидента». Иностранный разведчик оказался там совсем не случайно. Мужчину порекомендовали в качестве шофера автомобиля, который требовался режиссёру Вениамину Дорману. Поведение водителя выглядело странным: он говорил как будто с акцентом, всё тщательно записывал и очень хотел попасть в Калининград, а вот от видеокамеры, напротив, старался увернуться. Как ни странно, но до выхода на широкий экран фильм о разведчиках посмотрели в КГБ, где и заприметили подозрительного «актера». Для выяснения личности шофера на Лубянку был приглашён Вениамин Дорман, где режиссёр провёл три часа. Как выяснилось позже, неблагонадёжный мужчина являлся агентом английских спецслужб, а на съёмки он стремился попасть намеренно для того, чтобы получить возможность оказаться на секретных объектах — атомных электростанциях, где снималось несколько эпизодов киноленты.