Кинокритики назвали лучшие экшн-фильмы 2018 года

Мы едва успели попрощаться с летом, а кинокритики уже подводят итоги если не всего года, то большей его половины — и делятся новым списком, на этот раз — лучших экшн-фильмов 2018 года.

Никаких сюрпризов в списке, конечно, нет — большая его часть отведена супергеройским блокбастерам, в которых экшна, вполне логично, очень много — от нашумевшей «Черной Пантеры» до «Дэдпула 2». Почетное место в списке лучших экшн-картин 2018 заняли представители классика жанра — новая «Миссия невыполнима» с Томом Крузом и продолжение «Кикбоксера» (правда, Жан-Клод ван Дамм на этот раз только в роли второго плана).

Очень показательно и то, что большую часть списка составляют всевозможные сиквелы и продолжения.

Самым же спорным в списке лучших экшн-фильмов 2018 года нам кажется наличие «Суперсемейки 2» — семейного анимационного фильма Disney и Pixar.

Вот как выглядит список полностью:

Рэмпейдж

Дэдпул 2 Суперсемейка 2 Человек-муравей и Оса Кикбоксер возвращается

Мир Юрского периода 2 Мстители: Война бесконечности

Первому игроку приготовиться

Черная Пантера

Апгрейд

Миссия невыполнима: Последствия