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Кинокритики назвали лучшие экшн-фильмы 2018 года
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Кинокритики назвали лучшие экшн-фильмы 2018 года 

Попкорн News 5 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Мы едва успели попрощаться с летом, а кинокритики уже подводят итоги если не всего года, то большей его половины — и делятся новым списком, на этот раз — лучших экшн-фильмов 2018 года.
Никаких сюрпризов в списке, конечно, нет — большая его часть отведена супергеройским блокбастерам, в которых экшна, вполне логично, очень много — от нашумевшей «Черной Пантеры» до «Дэдпула 2». Почетное место в списке лучших экшн-картин 2018 заняли представители классика жанра — новая «Миссия невыполнима» с Томом Крузом и продолжение «Кикбоксера» (правда, Жан-Клод ван Дамм на этот раз только в роли второго плана).
Очень показательно и то, что большую часть списка составляют всевозможные сиквелы и продолжения.
Самым же спорным в списке лучших экшн-фильмов 2018 года нам кажется наличие «Суперсемейки 2» — семейного анимационного фильма Disney и Pixar.
Вот как выглядит список полностью:
Рэмпейдж
Дэдпул 2  Суперсемейка 2  Человек-муравей и Оса  Кикбоксер возвращается
Мир Юрского периода 2  Мстители: Война бесконечности
Первому игроку приготовиться
Черная Пантера
Апгрейд
Миссия невыполнима: Последствия
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