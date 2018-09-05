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Фильм Глаголевой наградили после смерти актрисы
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Фильм Веры Глаголевой наградили после смерти актрисы 

Вечерняя Москва 5 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
На фестивале «Будем жить» Анна Нахапетова получила дипломы за картины матери.
В августе прошлого года не стало режиссера Веры Глаголевой. Она скончалась после продолжительной болезни. Накануне в рамках кинофестиваля «Будем жить» ее дочь Анна Нахапетова получила три приза за киноленту матери «Не чужие».

Сегодня в рамках кинофестиваля «Будем жить» фильм моей мамы, Веры Глаголевой «Не чужие» взял сразу три главных приза! Лучший фильм— приз председателя жюри В. С. Малышева Лучшая женская роль— Татьяна Владимирова Лучший режиссёр— Вера Глаголева Спасибо зрителям, уважаемым членам жюри и конечно президенту фестиваля Е. В. Герасимову. #будемжить #фестиваль #фильмверыглаголевой #нечужие #скорововсехкинотеатрахстраны #непропустите

Публикация от  Анна Нахапетова (@anahapetova)

Фильм уже получил награды в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер». Теперь семья Глаголевой надеется, что публика оценит по достоинству ее последнюю работу. Премьера фильма состоится уже в ноябре.
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