Фильм Глаголевой наградили после смерти актрисы

Фильм Веры Глаголевой наградили после смерти актрисы

На фестивале «Будем жить» Анна Нахапетова получила дипломы за картины матери.

В августе прошлого года не стало режиссера Веры Глаголевой . Она скончалась после продолжительной болезни. Накануне в рамках кинофестиваля «Будем жить» ее дочь Анна Нахапетова получила три приза за киноленту матери «Не чужие».

Фильм уже получил награды в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер». Теперь семья Глаголевой надеется, что публика оценит по достоинству ее последнюю работу. Премьера фильма состоится уже в ноябре.