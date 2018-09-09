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Эксперт прокомментировал приз актрисе Кудряшовой на Венецианском кинофестивале
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Эксперт прокомментировал приз актрисе Кудряшовой на Венецианском кинофестивале 

RT на русском + ещё 39 9 сентября 2018
Фото: Нижегородская правда
Кинокритик и главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов прокомментировал приз российской актрисе Наталье Кудряшовой за главную женскую роль в фильме «Человек, который удивил всех» в секции «Горизонты» на Венецианском кинофестивале.
Об этом сообщает Пятый канал.
«У Натальи Кудряшовой большая роль, сложная действительно. Мы знаем, что Кудряшова ещё и сама режиссёр», — заявил эксперт.
По его словам, актриса понимает, что такое большое кино, и постаралась на 150% быть «поперёк» каких-то ожиданий.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге назвали победителей кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард».
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