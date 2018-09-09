«Мы, конечно, все сходим с ума от счастья». Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваля

Приз Венецианского кинофестиваля получила российская актриса Наталья Кудряшова . Награду ей вручили за лучшую женскую роль в фильме «Человек, который удивил всех». Он вошел в программу «Горизонты», в которой участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

Картина рассказывает о сибирском егере, который узнает о диагнозе «рак» и, сражаясь с болезнью, кардинально меняет свою жизнь. Главную роль в фильме сыграл Евгений Цыганов . Кудряшова заявила на церемонии вручения: «Мне кажется, мы привезли сюда смелый фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но мы начали, и я надеюсь, продолжим». Вот как прокомментировала победу в беседе с Business FM одна из режиссеров фильма Наталья Меркулова

Наталья Меркулова режиссер «Появление нашего фильма в программе уже было чем-то фантастическим для нас. Награда за главную женскую роль — вообще серьезная вещь, мы, конечно, все сходим с ума от счастья. Безусловно, это награда для всех, кто работал над фильмом, потому что это огромное количество людей. Конечно, мы счастливы, что все так получилось. Надеюсь, что этот приз поможет и в продвижении фильма. О нем уже говорят, говорят об актерах, они замечательные: и Наташа Кудряшова, и Женя Цыганов — это для меня неразделимый дуэт. Мне кажется, благодаря этому партнерству получилось кино».

Сусанна Альперина обозреватель «Российской газеты» «Я наблюдаю за этим фильмом еще с момента представления его на кинорынках. Его очень активно представляли как в нашей стране, так и за рубежом, искали сопродюсера, копродукцию. Фильм поддержал крупный европейский фонд Eurimages. При этом умудрялись не раскрывать сути фильма. Проходили какие-то слухи: вот, это будет человек, который переодевается в женское платье… каждый фантазировал в меру своих способностей. Последняя очень интересная презентация этого фильма была на фестивале „Кинотавр“, и это тоже пошло на пользу, потому что уже в России много знали о картине и ожидали. Но так получилось, что схлестнулись два фестиваля: Венецианский и в Торонто, и как-то фокус перенесся на Торонто, куда поехал фильм Юрия Быкова „Завод“ и фильм Натальи Мещаниновой „Сердце мира“. И вдруг, внезапно, на Венецианском фестивале всплывает не новый фильм Андрея Кончаловского „Грех“, который все ждали увидеть, Кончаловский просто не успел его закончить, а картина наших относительно молодых режиссеров. Я в Венеции не была, но специально посмотрела эту картину платно в виртуальном зале Венецианского кинофестиваля и могу сказать, что работа очень интересная. Совершенно неожиданная. Фильм как бы делится на три части. Самое удивительное — даже не Наталья Кудряшова, она тоже хороша и замечательна, но интересна работа Евгения Цыганова. Как сейчас шутят в интернете, удивительно, что не Цыганов получил приз за лучшую женскую роль. Он сыграл и мужчину, и женщину одновременно, причем сыграл так, как не играл никто. Но Наталья Кудряшова в своей роли показала истинно русский женский характер. Женщина, которая может быть слабой и сильной одновременно. Которая может быть за мужем и прятаться за его спиной, а в тяжелую минуту она становится мужчиной и все мужское берет на себя».