На Венецианском кинофестивале тепло встретили российскую картину

"Человек, который удивил всех" — единственная лента из России, «приехавшая» в этом году на Венецианский кинофестиваль в рамках конкурса. Ее представляли в программе «Горизонты». В центре сюжета картины с Евгением Цыгановым Натальей Кудряшовой в главных ролях — история мужчины из глубинки, узнающего о своем смертельном диагнозе и решившего стать женщиной, чтобы обмануть смерть.

По его словам, Цыганов, играющий как обычно на пределе, но при этом «не играющий лицом абсолютно никак», отчаянно подходящие к постсоветским интерьерам персонажи, неожиданные для российского кино темы «инаковости» и отношения к смерти — вот он, фильм, который удивил всех.

"Ни с чем несравнимое чувство, когда выходишь с сеанса российского фильма и не хочешь рыдать от стыда", — делится критик Катерина Карслиди. Критик Алекс Биллингтон отметил, что гендерная тема в картине раскрывается неординарно. «Тут скорее речь идет о борьбе за жизнь, преодолении себя, хоть и таким необычным способом», — сказал он.

Ранее итальянский режиссер надел футболку «Вайнштейн невиновен» на Венецианский фестиваль.