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Наталья Кудряшова названа лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля
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Наталья Кудряшова названа лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля 

Газета.Ru + ещё 30 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, актриса была получила награду за роль в фильме «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
По словам Кудряшовой, Россия привезла в Венецию «смелый» фильм. Она также выразила надежду, что начало положено и «мы продолжим», так как начало положено.
75-ый ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Россия на этом конкурсе представлена картиной «Человек, который удивил всех» в программе «Горизонты».
Ранее сообщалось, что в Венеции тепло встретили фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
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