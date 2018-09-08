Наталья Кудряшова названа лучшей актрисой секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля

Об этом сообщает РИА «Новости».

Алексея Чупова. Как отмечается, актриса была получила награду за роль в фильме «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой

По словам Кудряшовой, Россия привезла в Венецию «смелый» фильм. Она также выразила надежду, что начало положено и «мы продолжим», так как начало положено.

75-ый ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Россия на этом конкурсе представлена картиной «Человек, который удивил всех» в программе «Горизонты».

Ранее сообщалось, что в Венеции тепло встретили фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.