«Солнечный остров» в Крыму

Сегодня в Евпатории закончился Второй открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров».

Президент фестиваля — народный артист России Дмитрий Харатьян . За пятнадцать лет работы президентом на фестивале визуальных искусств «Орленок», что под Туапсе, Дмитрий приобрел опыт и уверенность в своих силах. А после посещения Крыма, четыре года назад, решил сделать свой фестиваль.

— Для меня Евпатория с детских лет — это первые ощущения моря, радости, тепла и добра, — рассказал Харатьян на пресс-конференции в день открытия фестиваля. — Наши главные задачи — воспитать новое поколение зрителей с добрыми и светлыми идеалами, привить им хороший вкус, передать наш опыт молодому поколению. Сейчас детский и семейный кинематограф нуждается в поддержке. Мы хотим, чтобы дети увидели фильмы, которые выходят в прокат, но порой не доходят до зрителя. Город Евпатория с радостью принял наш фестиваль, здесь любят искусство и творчество.

Фестиваль торжественно открылся в День знаний на Центральной площади Евпатории. В этот день жители и гости Крыма стали первыми зрителями четырех новых выпусков киножурнала «Ералаш», съемки которых проходили летом именно в этом городе. В одном из смешных сюжетов человека на пляже сыграл глава администрации Евпатории Андрей Филонов . Причем сыграл весьма убедительно.

Конкурсная программа фестиваля включала в себя 6 фильмов в номинации «Игровое полнометражное кино» и 6 фильмов в номинации «Анимационное полнометражное кино». Основные участники проекта — дети и подростки детских санаториев и пансионатов Евпатории, а также жители города, звезды театра и кино.

— Я старался не вмешиваться в обсуждения, — говорит Юрий Беляев, — но иногда приходилось корректировать поток мыслей. Я не был куратором, ведь куратор — это тот, кто осуществляет контроль, а моя задача была освободить ребят от всякого контроля, сделать их независимыми даже от их собственных штампов. Это 12–14-летние люди, они уже не дети, они уже граждане, только у одного из них еще нет паспорта. У каждого из них своя биография в области культуры, это не случайные люди. На обсуждениях я не давил на них, вчера пытался объяснить им, в чем разница между двумя одинаковыми претендентами. Жюри разделилось на мужскую и женскую части. Но так как девочек было три, а мальчиков двое, победили девочки!

В прошлом году кураторами детского жюри также была семейная пара — режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей , это уже стало доброй традицией фестиваля. В этом году Дружинина и Мукасей приехали в качестве почетных гостей фестиваля.

Центральным событием этой недели стало празднование 30-летия художественного фильма «Гардемарины, вперед!». Ровно 30 лет назад в 1988 году вышел фильм Дружининой, который познакомил зрителей с романтическими героями «плаща и шпаги», русскими гардемаринами XVIII века Алешей Корсаком, Александром Беловым и Никитой Оленевым. После оглушительного успеха картины Светлана Сергеевна сняла продолжение — фильмы «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III» (последний был снят в 1992 г.). И вот после 26 лет перерыва, аккурат в День кино, под Евпаторией начались съемки новой истории о полюбившихся героях и их детях..

— Главное событие, о котором пойдет речь в новом фильме, — «Гардемарины 1787» — это Кинбурнская битва, — рассказывает Светлана Дружинина. — Это был яркий эпизод Русско-турецкой войны 1787–1791 годов, когда русские войска под командованием Суворова разбили турецкий десант на Кинбурнской косе (современная Николаевская область). Будет много подводных съемок. Большую часть картины планируем снимать в Крыму, сейчас как раз выбираем натуру.

На вопрос «а крымчане будут задействованы в вашем фильме?», Светлана Сергеевна со свойственным ей чувством юмора тут же ответила: «Ну если они готовы к подводному плаванию, почему бы и нет».

Дмитрий Харатьян тоже шутил. Рассказал, как прозвучало предложение вернуться к старому герою Корсаку.

— Звонит мне Дружинина, мой любимый режиссер, и сразу вопрос в лоб: «Ты умеешь плавать под водой?» Я отвечаю: «Не очень, а что?» «Учись!» — говорит она. — Будем снимать продолжение!" Мой сын Иван примет участие в съемочном процессе как ассистент режиссера и, возможно, исполнит в картине одну из ролей.

Герой Михаила Боярского — де Брильи — тоже готов к новым приключениям. Несмотря на то что сценаристы его убили еще в 1991 году.

Шерлок Холмс тоже ведь сначала упал в пропасть, а потом вернулся. И читатель за это не упрекал Конан Дойля , — говорит Михаил Сергеевич. — Все очень хотели возвращения героя, и когда он воскрес, никто не спрашивал: «А как же он выжил?» Вернулся, и слава богу, молодец! Умер он или нет — этого сейчас никто и не помнит, тридцать лет прошло!

Самый младший из гардемаринов — Михаил Мамаев, он же ведущий программы «Теория заговора» на Первом канале, всю неделю был образцом здорового образа жизни: каждый день проплывал в море по четыре километра: два с утра и два вечером. Некоторые гости фестиваля, желающие постройнеть, подходили к Михаилу с вопросом: «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?», на что телеведущий резонно советовал просто сократить дозу, то есть брать не большую тарелку с едой, а поменьше.

Награждение участников и закрытие фестиваля состоялось 6 сентября. Лучшим анимационным фильмом стал «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», а лучшей полнометражной художественной картиной юное жюри единодушно признало «Золотую рыбку» режиссера Александра Галибина . Приз за лучшую роль получил 13-летний Иван Егоров , который сыграл в этой ленте.

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