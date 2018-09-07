«Солнечный остров» в Крыму 

Сегодня в Евпатории закончился Второй открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров».
Президент фестиваля — народный артист России Дмитрий Харатьян. За пятнадцать лет работы президентом на фестивале визуальных искусств «Орленок», что под Туапсе, Дмитрий приобрел опыт и уверенность в своих силах. А после посещения Крыма, четыре года назад, решил сделать свой фестиваль.
— Для меня Евпатория с детских лет — это первые ощущения моря, радости, тепла и добра, — рассказал Харатьян на пресс-конференции в день открытия фестиваля. — Наши главные задачи — воспитать новое поколение зрителей с добрыми и светлыми идеалами, привить им хороший вкус, передать наш опыт молодому поколению. Сейчас детский и семейный кинематограф нуждается в поддержке. Мы хотим, чтобы дети увидели фильмы, которые выходят в прокат, но порой не доходят до зрителя. Город Евпатория с радостью принял наш фестиваль, здесь любят искусство и творчество.
Фестиваль торжественно открылся в День знаний на Центральной площади Евпатории. В этот день жители и гости Крыма стали первыми зрителями четырех новых выпусков киножурнала «Ералаш», съемки которых проходили летом именно в этом городе. В одном из смешных сюжетов человека на пляже сыграл глава администрации Евпатории Андрей Филонов. Причем сыграл весьма убедительно.
Конкурсная программа фестиваля включала в себя 6 фильмов в номинации «Игровое полнометражное кино» и 6 фильмов в номинации «Анимационное полнометражное кино». Основные участники проекта — дети и подростки детских санаториев и пансионатов Евпатории, а также жители города, звезды театра и кино.
Выбирать лучшие фильмы в конкурсных номинациях взрослые поручили детям — учащимся евпаторийских школ вместе со своими старшими «коллегами»: семейной парой — заслуженным артистом России Юрием Беляевым и актрисой театра и кино Татьяной Абрамовой и режиссером-аниматором, художником, продюсером Михаилом Алдашиным.
— Я старался не вмешиваться в обсуждения, — говорит Юрий Беляев, — но иногда приходилось корректировать поток мыслей. Я не был куратором, ведь куратор — это тот, кто осуществляет контроль, а моя задача была освободить ребят от всякого контроля, сделать их независимыми даже от их собственных штампов. Это 12–14-летние люди, они уже не дети, они уже граждане, только у одного из них еще нет паспорта. У каждого из них своя биография в области культуры, это не случайные люди. На обсуждениях я не давил на них, вчера пытался объяснить им, в чем разница между двумя одинаковыми претендентами. Жюри разделилось на мужскую и женскую части. Но так как девочек было три, а мальчиков двое, победили девочки!
В прошлом году кураторами детского жюри также была семейная пара — режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей, это уже стало доброй традицией фестиваля. В этом году Дружинина и Мукасей приехали в качестве почетных гостей фестиваля.
Центральным событием этой недели стало празднование 30-летия художественного фильма «Гардемарины, вперед!». Ровно 30 лет назад в 1988 году вышел фильм Дружининой, который познакомил зрителей с романтическими героями «плаща и шпаги», русскими гардемаринами XVIII века Алешей Корсаком, Александром Беловым и Никитой Оленевым. После оглушительного успеха картины Светлана Сергеевна сняла продолжение — фильмы «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III» (последний был снят в 1992 г.). И вот после 26 лет перерыва, аккурат в День кино, под Евпаторией начались съемки новой истории о полюбившихся героях и их детях..
О творческом процессе, планах и ожиданиях Дружинина рассказала на вечере, посвященном юбилею фильма, в котором приняли участие Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Михаил Мамаев и Анатолий Мукасей.
— Главное событие, о котором пойдет речь в новом фильме, — «Гардемарины 1787» — это Кинбурнская битва, — рассказывает Светлана Дружинина. — Это был яркий эпизод Русско-турецкой войны 1787–1791 годов, когда русские войска под командованием Суворова разбили турецкий десант на Кинбурнской косе (современная Николаевская область). Будет много подводных съемок. Большую часть картины планируем снимать в Крыму, сейчас как раз выбираем натуру.
На вопрос «а крымчане будут задействованы в вашем фильме?», Светлана Сергеевна со свойственным ей чувством юмора тут же ответила: «Ну если они готовы к подводному плаванию, почему бы и нет».
Дмитрий Харатьян тоже шутил. Рассказал, как прозвучало предложение вернуться к старому герою Корсаку.
— Звонит мне Дружинина, мой любимый режиссер, и сразу вопрос в лоб: «Ты умеешь плавать под водой?» Я отвечаю: «Не очень, а что?» «Учись!» — говорит она. — Будем снимать продолжение!" Мой сын Иван примет участие в съемочном процессе как ассистент режиссера и, возможно, исполнит в картине одну из ролей.
Герой Михаила Боярского — де Брильи — тоже готов к новым приключениям. Несмотря на то что сценаристы его убили еще в 1991 году.
— Шерлок Холмс тоже ведь сначала упал в пропасть, а потом вернулся. И читатель за это не упрекал Конан Дойля, — говорит Михаил Сергеевич. — Все очень хотели возвращения героя, и когда он воскрес, никто не спрашивал: «А как же он выжил?» Вернулся, и слава богу, молодец! Умер он или нет — этого сейчас никто и не помнит, тридцать лет прошло!
Самый младший из гардемаринов — Михаил Мамаев, он же ведущий программы «Теория заговора» на Первом канале, всю неделю был образцом здорового образа жизни: каждый день проплывал в море по четыре километра: два с утра и два вечером. Некоторые гости фестиваля, желающие постройнеть, подходили к Михаилу с вопросом: «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?», на что телеведущий резонно советовал просто сократить дозу, то есть брать не большую тарелку с едой, а поменьше.
Награждение участников и закрытие фестиваля состоялось 6 сентября. Лучшим анимационным фильмом стал «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», а лучшей полнометражной художественной картиной юное жюри единодушно признало «Золотую рыбку» режиссера Александра Галибина. Приз за лучшую роль получил 13-летний Иван Егоров, который сыграл в этой ленте.
СПРАВКА
В этом году в фестивале принимали участие народный артист России Михаил Боярский, кинорежиссер, народная артистка России Светлана Дружинина, заслуженный артист России Юрий Беляев, заслуженная артистка России Ольга Машная, заслуженный артист России Борис Токарев, заслуженная артистка России Людмила Гладунко, художественный руководитель киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств РФ Борис Грачевский, художник, продюсер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Павел Каплевич, режиссер, художник анимационного кино, заслуженный деятель искусств РФ Наталия Дабижа, композитор, актриса театра и кино Татьяна Абрамова, актер театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев, актеры Алексей Маклаков, Семен Трескунов, Иван Егоров, режиссер-аниматор, художник, продюсер Михаил Алдашин, Театральная студия «Школа гардемаринов» и другие известные деятели культуры и искусства.