В Евпатории отметили 30 лет культовой картины «Гардемарины, вперед!»

Историко-приключенческая сага Светланы Дружининой про бравых гардемаринов была впервые представлена публике в 1988 году и сразу завоевала безусловную любовь телезрителя. В этом году на кинофоруме «Солнечный остров» в Евпатории в честь 30-летия со дня выхода картины на экраны актеры собрались вместе на творческом вечере, погрузившись в воспоминания о давних съемках.

1 сентября в Евпатории открылся фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». И в рамках кинофестиваля в театре имени А. С. Пушкина на днях прошла душевная творческая встреча «Гардемарины. 30 лет спустя», посвященная юбилею со дня выхода на экраны культовой киноэпопеи.

Напомним, что давняя мечта режиссера Светланы Дружининой воплотилась в жизнь, и в конце августа начались съемки четвертой части истории про приключения гардемаринов.

Впрочем, мнения зрителей относительно успеха новой части разнятся. Все-таки главные герои прошлых эпизодов отойдут на второй план, и история будет разворачиваться вокруг приключений их детей — Шурки и Александры, которым предстоит с честью пройти сквозь все испытания и невзгоды. Таким образом, новые молодые актеры станут ключевыми персонажами истории.