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В Краснодаре с 11 по 16 сентября покажут новинки итальянского кино
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В Краснодаре с 11 по 16 сентября покажут новинки итальянского кино 

АиФ — Юг + ещё 3 5 сентября 2018
Фото: АиФ – Юг
В программу вошли лучшие фильмы российско-итальянского кинофестиваля «RIFF».
Дни итальянского кино пройдут в «Кубанькино» уже в четвертый раз. У краснодарцев трогательные и смешные, романтичные и драматичные картины далекой жаркой Италии неизменно пользуются большой популярностью.
В день открытия, 11 сентября, жители и гости города могут увидеть романтическую комедию Сальваторе Аллокка «В дорогу с тарантеллой» (16+). После зрителям будет представлен альманах короткометражного кино «Вчера, сегодня, завтра» (12+). В сборник вошли девять лучших историй, наполненных колоритными персонажами и умопомрачительными пейзажей итальянской провинции.
Далее в программе экранизация одноименного бестселлера французского писателя и драматурга, лауреата Гонкуровской премии Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие семейные преступления» (16+).
Затем зрители окунуться в атмосферу современной Италии со сборником короткометражных фильмов Римского Экспериментального киноцентра «Маленькое кино» (12+).
Дни итальянского кино в Краснодаре продолжит главный итальянский фильм года «Неделимые» (16+), режиссера Эдоардо Де Анджелиса. Фильм-открытие 73-го Венецианского кинофестиваля — история о свободе и настоящей любви.
Завершит программу фильм-настроение «Мария и Рим» (12+) — это «Амели» по-итальянски, в которую невозможно не влюбиться режиссера Карен Ди Порто.
Все фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.
11 и 16 сентября вход свободный.
Напомним, в Анапе со 2 по 9 сентября проходит открытый фестиваль «Киношок».
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