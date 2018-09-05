Главную роль в продолжении «Гардемаринов» сыграет школьница из Обнинска 

Об этом в своем аккаунте в Instagram объявила режиссер фильма Светлана Дружинина. По сообщению информагентства «Версия», у 17-летней Ники Здорик, несмотря на юный возраст, уже есть опыт работы в отечественной киноиндустрии — вскоре на экраны выйдет сериал «Хор» с ее участием. Девушка призналась, что очень хотела пройти пробы на фильм Дружининой, поэтому тщательно продумывала образ — приходила в длинном мамином платье, много репетировала. Сначала Дружинина хотела отдать эту роль Аглае Шиловской, а ее партнером сделать внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова. Однако затем от этой идеи режиссер отказалась. «Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, но уже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные, — объяснила свое решение Светлана Дружинина в одном из интервью. Зрителей ждет встреча не только с новыми героями, одним из которых станет сын Корсака и Софьи в исполнении Андрея Лаптева, но и со старыми. Среди них — Никита Оленев в исполнении Михаила Мамаева, Алексей Корсак (Дмитрий Харатьян), Павел Горин (Александр Домогарова). В проекте останется и Кристина Орбакайте, которая в третьей части „Гардемаринов“ сыграла принцессу Фике, будущую Екатерину II. Дружинина решила „воскресить“ и некоторых покойников. Один из „воскресших“ — шевалье де Брильи. Его вновь будет играть Михаил Боярский. Съемки четвертой части „Гардемаринов“ должны начаться в сентябре, спустя 30 лет после выхода на экраны первой. На этот раз действие будет разворачиваться в Крыму накануне и во время Русско-турецкой войны 1787-1791 годов.