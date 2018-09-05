Зачем снимать и показывать кино на Сахалине

В восьмой раз в Южно-Сахалинске прошел международный кинофестиваль «Край света». В этом году программа была еще более насыщенной, чем в прошлые годы — больше 120 фильмов за неделю. Но количество фильмов — это не главное. Главное — что Сахалин больше не край света. И уж тем паче не тот остров, который больше столетия назад описывал Чехов и на который он давал слова больше не ездить.

Сложно представить, зачем тащиться за шесть с половиной тысяч километров от Москвы, чтобы устроить недельный кинофестиваль. И зачем тащить с собой коллег по цеху (актеров, режиссеров, сценаристов), журналистов и всех прочих неравнодушных. При том показывать настоящий арт-хаус — кино, что называется, для своих. То есть не для широкого зрителя.

И причем тут тогда местные жители, для которых фестиваль вроде бы и сделан? Ведь на острове живет всего полмиллиона человек. Из них чуть больше трети — в Южно-Сахалинске. С тем же успехом можно было устроить показ в любом другом городе России, гораздо ближе к столице. И на него пришли бы те же полтора землекопа. Именно так можно подумать, если вы никогда не были на фестивале «Край света». Особенно в этом году. Как пела группа «Високосный год», «если б я там не был сам, я б не поверил».

И пусть огромное количество желающих, которые пришли увидеть звезд на красной дорожке и посмотреть фильм-открытие, можно было списать на позднее время и то, что церемония была в пятницу. Никому не нужно идти на работу — смотри что угодно хоть до утра. Но почти полный зал на фильме «Умри завтра» тайского режиссера Навапола Тамронграттанарита в два часа дня в среду? Нет, тут что-то другое.

А другое — это желание не просто приобщиться к некому высокому киноискусству. Это желание найти ответы на вопросы, которые ты давно задавал сам себе. И выстроить осознанный диалог. Это когда после фильма 80-летняя пенсионерка ждет почти полчаса актрису из ирано-датского фильма (речь о «Соблазнителе», про него можете почитать здесь), чтобы задать ей вопрос. Неважно, про что. Важно, что этот вопрос есть и что зритель хочет на него ответа.

Или самый непонятный конкурсный фильм «Видимое и невидимое» — невыносимо долгое кино (хотя и идет меньше полутора часов) про двух балийских близнецов, из которых один смертельно болен. Дико сюрреалистичная и все время играющая символами индонезийской культуры картина. Неудивительно, что спустя минут сорок после начала показа из зала вышла половина зрителей. С радостью бы ушли и некоторые из журналистов и критиков, не будь фильм конкурсным.

Но оставшаяся половина не только оказалась довольна этой работой, но и еще около получаса задавала вопросы художнику-постановщику «Видимого и невидимого». Не отказываясь от того, что им чуждо и малопонятно. А, наоборот, пытаясь узнать, что им нужно, чтобы постигнуть истинный смысл этого фильма. Это ли не тот зритель, которого хочет видеть любой режиссер? Полагаю, что именно он.

Ответить на вопрос, зачем снимать кино на Сахалине, гораздо проще. Достаточно прилететь в Южно-Сахалинск и выйти из аэропорта, чтобы понять. Ну хорошо, если вас не впечатлили эти виды, то поехать в бухту Тихая или на озеро Изменчивое или в город Корсаков или куда угодно к морю. И там-то уж непременно прийти к мысли, что это того стоит.

Такая близость к природе и одновременная отдаленность от столицы России (что не мешает быть Сахалину продвинутым во всех смыслах) дают человеку пищу для мысли — о его предназначении, смысле жизни и других извечных проблемах. А гораздо более размеренная жизнь (и, конечно же, разница в часовых поясах) позволяет найти время на эту рефлексию.

Если в ясный погожий день пройти по Сахалинской улице, можно заметить, что и впереди, и сзади тебя — горы. Это постоянное напоминание того, что ты находишься на острове. И здесь уже вопрос, кто и как будет оценивать свое положение. Возможно, как заточение и тюрьму, окруженную морем. Что, в общем-то, подстегнуто историческим прошлым Сахалина.

Но мне близка другая идея. Как сказал режиссер Алексей Попогребский , «море — это свобода». Ощущение, которое ты переживаешь, смотря на это море, не передать словами. Как и не описать статичным фото. Можно лишь рассказать с помощью кино. И здесь начинаются сложности. Ведь нужно привезти съемочную группу, оборудование, потратить кучу денег на перелет и проживание. Мало кто решится взять на себя такой дорогостоящий проект только ради того, чтобы снять красивую природу — пусть это действительно того стоит.

Конечно же, самым логичным кажется создать на Сахалине условия для того, чтобы снимать кино прямо там. Отсюда и инициатива о создании кинофонда, поиски молодых талантов, мастер-классы от именитых режиссеров, продюсеров и сценаристов. Все для того, чтобы сахалинцы могли рассказать свою историю, показать мир своими глазами. А им есть, что рассказать. Вот увидите.